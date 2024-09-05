Fenerbahçe'de ayrılık! Genç yıldız Karagümrük'e kiralandı
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Arda Akgün'ü sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük; Çağtay Kurukalıp, Yiğit Efe Demir, Yiğit Fidan ve Marius Tresor Doh'un ardından Fenerbahçe'den Arda İbrahim Akgün'ü de renklerine bağladı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe Futbol A Takımı'ndan 17 yaşındaki Arda Akgün'ü kiralık olarak kadrosuna kattı" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe, Arda İbrahim Akgün'ü yaklaşık 2 hafta önce Balıkesirspor'dan transfer etmiş ve genç futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor