Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a kötü haber! Alanyaspor'a 6 milyon euro ödenmişti
Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan Oğuz Aydın, yeni takımından aldığı haberle hayal kırıklığı yaşadı. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın, UEFA Avrupa Ligi için bildirilen kadroda yer almadı.
Galatasaray'ın da istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jose Mourinho'nun tercihleri dışında kaldı.
Türk yıldız ilk devrenin sonuna kadar sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.
Öte yandan bir diğer yeni transfer Levent Mercan ile beraber Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz da UEFA listesinde bulunmuyor.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin
Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel
Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,
Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin