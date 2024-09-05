Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a kötü haber! Alanyaspor'a 6 milyon euro ödenmişti

Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan Oğuz Aydın, yeni takımından aldığı haberle hayal kırıklığı yaşadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunda Samet Akaydın, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko da yer alıyor

Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunda Samet Akaydın, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko da yer alıyor

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın, UEFA Avrupa Ligi için bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın da istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jose Mourinho'nun tercihleri dışında kaldı.

Türk yıldız ilk devrenin sonuna kadar sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.

Öte yandan bir diğer yeni transfer Levent Mercan ile beraber Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz da UEFA listesinde bulunmuyor.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin