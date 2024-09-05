Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a kötü haber! Alanyaspor'a 6 milyon euro ödenmişti

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a kötü haber! Alanyaspor'a 6 milyon euro ödenmişti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den Oğuz Aydın&#039;a kötü haber! Alanyaspor&#039;a 6 milyon euro ödenmişti
Spor Haberleri

Yaz transfer döneminde Alanyaspor'dan 6 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye katılan Oğuz Aydın, yeni takımından aldığı haberle hayal kırıklığı yaşadı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Oğuz Aydın, UEFA Avrupa Ligi için bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın da istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu Jose Mourinho'nun tercihleri dışında kaldı.

Türk yıldız ilk devrenin sonuna kadar sadece Süper Lig ve Türkiye Kupası maçlarında forma giyebilecek.

Öte yandan bir diğer yeni transfer Levent Mercan ile beraber Ryan Kent ve Bartuğ Elmaz da UEFA listesinde bulunmuyor.

Fenerbahçe'den Oğuz Aydın'a kötü haber! Alanyaspor'a 6 milyon euro ödenmişti - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Kaleciler: İrfan Can Eğribayat, Livakovic, Ertuğrul Çetin

Savunma: Samet Akaydin, Çağlar, Djiku, Mert Müldür, Oosterwolde, Becao, Osayi Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan, Fred, İrfan Can Kahveci, Amrabat, Szymanski,

Forvet: Dzeko, Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

 

 

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın serveti 1,2 milyar dolar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul'dan kopamadı! Galatasaray'dan ayrılan Dobois'in yeni takımı belli oldu - SporGalatasaray'dan ayrılan Dobois'in yeni takımı belli olduGalatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrolarını UEFA'ya bildirdi - SporG.Saray ve F.Bahçe'nin kadroları belli olduKulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'tan yabancı kuralı açıklaması - SporYabancı kuralı değişecek mi? Koç'tan flaş sözlerBeşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario bireysel çalıştı - SporBeşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario bireysel çalıştıBeşiktaş'a CAS'tan 1.4 milyon euro ceza! Valerien Ismael ve Rachid Ghezzal detayı... - SporCAS, Beşiktaş'a cezayı kestiMilli sporcu Kübra Korkut, para masa tenisi kategorisinde Paris'te finale yükseldi - SporKübra Korkut, para masa tenisinde finale çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...