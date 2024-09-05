Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrolarını UEFA'ya bildirdi

Bu sezon ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe, takım kadrolarını UEFA'ya bildirdi. İki takım da yeni transferleri kadrolarına dahil ederken, 4'er futbolcuya yer vermedi. İşte kadrolar...

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Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi için bildirdiği kadroda 22 futbolcu yer aldı.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde yer alacak Galatasaray'ın bu organizasyonda mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı-kırmızılıların, UEFA'ya bildirdiği kadroda 22 futbolcu yer aldı.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Galatasaray'ın kadrosunda; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu yer almazken, yeni transferlerden; Ismail Jakobs, Elias Jelert, Gabriel Sara ve Victor Osimhen kadroya eklendi.

Sarı-kırmızılıların, UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Fernando Muslera, Batuhan Şen, Günay Güvenç

Defans: Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Metehan Baltacı

Orta saha: Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Lucas Torreira

Forvet: Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Tottenham, Ajax, PAOK, AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev, Elfsborg ve RFS ile karşı karşıya gelecek. Aslan ilk maçını da 25 Eylül'de evinde Yunan ekibi PAOK ile oynayacak.

FENERBAHÇE KADROYU BİLDİRDİ

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadro belli oldu. Sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda 22 futbolcu yer aldı.

Oğuz Aydın, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Ryan Kent kadroya yazılmazken, Sofya Amrabat, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

Defans: Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Samet Akaydin, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel

Orta saha: Sofyan Amrabat, Fred, Sebastian Szymanski, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek,

Forvet: Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Cenk Tosun

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FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Slavia Prag, Manchester United, Lyon, AZ Alkmaar, Union SG, Midtjylland, Athletic Club ve Twente ile karşı karşıya gelecek. Kanarya ilk maçını da 26 Eylül'de evinde Belçika ekibi Union Saint Gilloise ile oynayacak.