Galatasaray'dan yeni bir meydan okuma! Osimhen transferi dünyada ses getirdi

Nijeryalı forvet, Napoli’de zor günler geçirdiğini ama kariyerinde yeni bir sayfa açtığını belirterek, “Çok büyük bir kulübe ve camiaya geldim. Umarım burada güzel anılarımız ve başarılarımız olur” dedi.

ALİ NACİ KÜÇÜK'ÜN HABERİ - Napoli'nin hocası Antonio Conte, Victor Osimhen olayını yorumladı. Chelsea ve Al Ahli'den alınan yüksek bütçeli tekliflere rağmen trans- feri sonuca ulaşmayan ve G.Saray'a kiralanan Osimhen olayını değerlendiren ünlü teknik adam kadro dışı kalmadı, gelen tekliflerin değerlendirilememesinde ve Galatasaray'a kiralık gidişte kendisinin de sorumluluğu olduğunu itiraf etti. Conte "Olanlar için üzgünüm. Osimhen için üzgünüm. Paraya çevirmeyen kulüp için üzgünüm" dedi.

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HERKES ŞAŞKIN

Victor Osimhen'in Galatasaray'a transferi çok ses getirdi. Sadece Türkiye'de değil Avrupa ve dünyada da. Açıkçası kimse 100 milyon avroluk bir piyasa değerine sahip golcü oyuncunun Avrupa'da ilk 4-5 lig dışında kalan Türkiye'yi tercih edeceğini beklemiyordu. Özellikle İtalyanlar bu duruma çok şaşırırken süreç sarı kırmızılı kulübün lehine işledi ve bir anda Osimhen kendini Boğaz'ın sarı kırmızılı kulübünde buldu. Napoli'de zor günler geçiren 25 yaşındaki forvet gece yarısı taraftarın karşılamasından çok mutluydu. Doğru bir karar verdiğine inandığını belirten Osimhen "Benim için yeni bir heyecan ve meydan okuma" dedi...

GÜZEL KARŞILAMA

Galatasaray'ın büyük bir camia olduğunu ve Avrupa'da ses getirdiğini belirten Nijeryalı oyuncu "Çok kaliteli takım arkadaşlarım var. Şampiyonlar Ligi'nde olmayı tabii ki herkes ister ama şu anda Avrupa Ligi'nde mücadele vereceğiz ve ben yeni takımımın başarısı için elimden geleni yapacağım. İstanbul ile ilgili ilk izlenimlerin güzel bir şehir. Galatasaray taraftarı kulübüne çok bağlı ve tutkulu. Bunu ilk havaalanındaki karşılamada görebiliyorsunuz. Umarım hem benim adıma hem de Galatasaray adına güzel bir sezon olur ve burada güzel anılar bırakabilirim. Hep birlikte yeni heyecanlara" ifadelerini kullandı.