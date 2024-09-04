Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Galatasaray, Victor Osimhen’in kiralandığını KAP’a bildirdi

Galatasaray, Victor Osimhen’in kiralandığını KAP’a bildirdi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Galatasaray, Victor Osimhen’in kiralandığını KAP’a bildirdi
Spor Haberleri

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Napoli'den kiralanan Viktor Osimhen'in kiralama bedelini 'bedelsiz' olarak açıklarken, oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödeneceğini belirtti.

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs'un transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 206'ya yükseldi.

Kulüp, bugün yaptığı paylaşımla Osimhen'in maliyetini açıkladı:

Galatasaray Osimhen'in maliyetini açıkladı - 1. Resim

NAPOLİ SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Napoli ise futbolcu Victor Osimhen'in sportif hizmetlerini 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçici olarak Galatasaray'a devrettiğini duyurdu. Kulüp aynı zamanda üyenin lehine sözleşmenin 30 Haziran 2027 tarihine kadar yenilenmesi yönünde bir opsiyon konusunda da anlaşmaya vardı.

Düzenleyen:  - Spor
Semicenk Harbiye Açıkhava konser biletleri 7 Eylül saat 14.00'da satışa çıkacakHamas İsrail'e ateşkes şartını sundu: Yoksa Netanyahu her gün yeni bir tabut görür
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - SporMerak edilen soru cevap buldu! Ocak ayında...Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı! - SporSemih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı! Mustafa Hekimoğlu ise...Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı! İşte 5 ve 6. haftanın programı - SporF.Bahçe-G.Saray maçının tarihi belli olduFenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları - SporYıldız isme müthiş teklif! Maaşını 3'e katlayacakİzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor! 13 maçlık seri... - Sporİzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor!Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 10 rekor - SporSerbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 10 rekor
Sonraki Haber Yükleniyor...