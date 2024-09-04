Galatasaray, Victor Osimhen’in kiralandığını KAP’a bildirdi

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Napoli'den kiralanan Viktor Osimhen'in kiralama bedelini 'bedelsiz' olarak açıklarken, oyuncuya 2024-2025 sezonu için net 6.000.000 euro sezonluk ücret ödeneceğini belirtti.

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen ile Senegalli Ismail Jakobs'un transfer edilmesiyle kulüp tarihindeki yabancı oyuncu sayısı 206'ya yükseldi.

Kulüp, bugün yaptığı paylaşımla Osimhen'in maliyetini açıkladı:

NAPOLİ SÖZLEŞMESİNİ UZATTI

Napoli ise futbolcu Victor Osimhen'in sportif hizmetlerini 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçici olarak Galatasaray'a devrettiğini duyurdu. Kulüp aynı zamanda üyenin lehine sözleşmenin 30 Haziran 2027 tarihine kadar yenilenmesi yönünde bir opsiyon konusunda da anlaşmaya vardı.