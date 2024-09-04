Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk pozunu verdi. Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 45 numaralı formayla mücadele edecek. Golcü oyuncunun sözleşme detayları da netleşmeye başlarken, en çok merak edilen soru da cevabını buldu. İşte detaylar...
Dünyaca ünlü golcü oyuncu Victor Osimhen, Galatasaray'da. Sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için İstanbul'a gelen Nijeryalı, sarı-kırmızılı formayı da giydi.
Dün sabaha karşı İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk pozunu verdi.
Osimhen, Galatasaray'da 45 numaralı formayla mücadele edecek. Öte yandan oyuncunun kontratıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.
SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ VAR MI?
Transfere dair en çok merak edilen ise, sözleşmede kış transfer döneminde serbest kalma maddesi olup olmadığıydı.
Osimhen'in, ocak ayında bazı büyük kulüplerden teklif gelmesi halinde ayrılabileceğine ilişkin bir şart koştuğu iddia edilmişti.
Süper yıldızın sözleşmesinde, kış transfer döneminde ayrılabileceğine dair bir madde olmadığı öğrenildi.
Galatasaray'ın Osimhen'in transfer detaylarını kısa süre içinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.