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Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk pozunu verdi. Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 45 numaralı formayla mücadele edecek. Golcü oyuncunun sözleşme detayları da netleşmeye başlarken, en çok merak edilen soru da cevabını buldu. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü golcü oyuncu Victor Osimhen, Galatasaray'da. Sağlık kontrolünden geçmek ve imza atmak için İstanbul'a gelen Nijeryalı, sarı-kırmızılı formayı da giydi.

Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - 1. Resim

Dün sabaha karşı İstanbul'da büyük bir coşkuyla karşılanan 25 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk pozunu verdi.

Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - 2. Resim

Osimhen, Galatasaray'da 45 numaralı formayla mücadele edecek. Öte yandan oyuncunun kontratıyla ilgili detaylar belli olmaya başladı.

Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - 3. Resim

SÖZLEŞMESİNDE ÇIKIŞ MADDESİ VAR MI?

Transfere dair en çok merak edilen ise, sözleşmede kış transfer döneminde serbest kalma maddesi olup olmadığıydı.

Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - 4. Resim

Osimhen'in, ocak ayında bazı büyük kulüplerden teklif gelmesi halinde ayrılabileceğine ilişkin bir şart koştuğu iddia edilmişti.

Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - 5. Resim

Süper yıldızın sözleşmesinde, kış transfer döneminde ayrılabileceğine dair bir madde olmadığı öğrenildi.

Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı - 6. Resim

Galatasaray'ın Osimhen'in transfer detaylarını kısa süre içinde KAP'a bildirmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
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