Victor Osimhen Galatasaray formasını giydi! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 4 Eylül 2024 17:13 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 17:28 - Güncelleme:

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk pozunu verdi. Nijeryalı yıldız, Galatasaray'da 45 numaralı formayla mücadele edecek. Golcü oyuncunun sözleşme detayları da netleşmeye başlarken, en çok merak edilen soru da cevabını buldu. İşte detaylar...