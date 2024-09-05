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Fenerbahçe Jose Mourinho'nun gönderdiği 3 futbolcudan 13 milyon euro zarar etti

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Spor Haberleri

Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda kadrosunu yeniden yapılandıran Fenerbahçe, yollarını ayırdığı 3 futbolcudan büyük zarar etti. Sarı-lacivertli ekibin gönderdiği 3 yıldız için kasadan 13 milyon euro çıktı.

Fenerbahçe yaz transfer döneminde; Maximin, En-Nesyri, Amrabat gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Bu isimleri transfer edebilmek için kadroda yer açan Kanarya, 3 futbolcuyu gönderdi ve ciddi zarar etti.

Fenerbahçe Jose Mourinho'nun gönderdiği 3 futbolcudan 13 milyon euro zarar etti - 1. Resim

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken, Mourinho'nun takımda düşünmediği; Luan Peres, Rade Krunic ve Joao Pedro ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe Jose Mourinho'nun gönderdiği 3 futbolcudan 13 milyon euro zarar etti - 2. Resim

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, gönderdiği bu 3 futbolcudan 13.4 milyon euro zarar etti.

Fenerbahçe Jose Mourinho'nun gönderdiği 3 futbolcudan 13 milyon euro zarar etti - 3. Resim

3 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

2022 yaz transfer döneminde 5.2 milyon euro'ya alınan Luan Peres neredeyse hiç katkı sağlamadan bedelsiz olarak Santos'a imza attı.

Fenerbahçe Jose Mourinho'nun gönderdiği 3 futbolcudan 13 milyon euro zarar etti - 4. Resim

Aynı dönem İtalyan ekibi Cagliari'den 4.6 milyon euro'ya transfer edilen Joao Pedro'nun ise sözleşmesi feshedildi.

Fenerbahçe Jose Mourinho'nun gönderdiği 3 futbolcudan 13 milyon euro zarar etti - 5. Resim

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Rade Krunic ise bedelsiz olarak Kızılyıldız'a gitti.

Fenerbahçe Jose Mourinho'nun gönderdiği 3 futbolcudan 13 milyon euro zarar etti - 6. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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