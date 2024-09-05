Fenerbahçe Jose Mourinho'nun gönderdiği 3 futbolcudan 13 milyon euro zarar etti

Jose Mourinho'nun raporları doğrultusunda kadrosunu yeniden yapılandıran Fenerbahçe, yollarını ayırdığı 3 futbolcudan büyük zarar etti. Sarı-lacivertli ekibin gönderdiği 3 yıldız için kasadan 13 milyon euro çıktı.

Fenerbahçe yaz transfer döneminde; Maximin, En-Nesyri, Amrabat gibi yıldızlarla kadrosunu güçlendirdi. Bu isimleri transfer edebilmek için kadroda yer açan Kanarya, 3 futbolcuyu gönderdi ve ciddi zarar etti.

Transfer döneminin son günleri yaklaşırken, Mourinho'nun takımda düşünmediği; Luan Peres, Rade Krunic ve Joao Pedro ile yollar ayrıldı.

Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, gönderdiği bu 3 futbolcudan 13.4 milyon euro zarar etti.

3 FUTBOLCU GÖNDERİLDİ

2022 yaz transfer döneminde 5.2 milyon euro'ya alınan Luan Peres neredeyse hiç katkı sağlamadan bedelsiz olarak Santos'a imza attı.

Aynı dönem İtalyan ekibi Cagliari'den 4.6 milyon euro'ya transfer edilen Joao Pedro'nun ise sözleşmesi feshedildi.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Milan'dan 3.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Rade Krunic ise bedelsiz olarak Kızılyıldız'a gitti.