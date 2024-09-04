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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı! İşte 5 ve 6. haftanın programı

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı! İşte 5 ve 6. haftanın programı

Spor Haberleri

Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın maç programı açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar, Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası ise 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın maç programı açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar, Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası ise 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı! - 1. Resim

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı! - 2. Resim

Detaylar gelecek...

Düzenleyen:  - Spor
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