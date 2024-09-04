Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı! İşte 5 ve 6. haftanın programı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
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Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın maç programı açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar, Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası ise 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
Süper Lig'de 5 ve 6. haftanın maç programı açıklandı. Trabzonspor-Beşiktaş mücadelesi 15 Eylül Pazar, Fenerbahçe-Galatasaray müsabakası ise 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak.
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Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor