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Galatasaray'dan ayrılan yıldızı duyurdular! Zaha, Köhn ve Dubois'in ardından...

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Spor Haberleri

Son olarak Victor Osimhen'i alan ve dünya çapında ses getiren Galatasaray, bir yandan da Okan Buruk'un takımda düşünmediği futbolcuları gönderiyor. Zaniolo, Tete, Derrick Köhn, Zaha ve Dubois'le yollarını ayıran Aslan'da bir yıldız daha yolcu. Deneyimli oyuncu Yunanistan ekibine imza atacak.

Galatasaray'da yaprak dökümü sürüyor. 

Galatasaray'dan ayrılan yıldızı duyurdular! Zaha, Köhn ve Dubois'in ardından... - 1. Resim

Sarı-kırmızılı ekip yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Tete, Köhn, Zaha, Zaniolo ve Dubois'le yollarını ayırdı. Cimbom milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nu ise Benfica'ya 12 milyon euro karşılığında sattı.

Galatasaray'dan ayrılan yıldızı duyurdular! Zaha, Köhn ve Dubois'in ardından... - 2. Resim

Okan Buruk kadroda düşünmediği isimlerden biri daha gönderiliyor.

Galatasaray'dan ayrılan yıldızı duyurdular! Zaha, Köhn ve Dubois'in ardından... - 3. Resim

Dünyaca ünlü gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Olympiakos, Sergio Oliveira'yı kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan ayrılan yıldızı duyurdular! Zaha, Köhn ve Dubois'in ardından... - 4. Resim

Yunan ekibi, Portekizli yıldızla 2+1 yıllık kontrat yaptı. Cimbom'un kasasına girecek para ise henüz netleşmedi.

Galatasaray'dan ayrılan yıldızı duyurdular! Zaha, Köhn ve Dubois'in ardından... - 5. Resim

2022-23 sezonu başında Porto'dan 3 milyon euro karşılığında transfer edilen Sergio Oliveira'nın sarı-Kırmızılılarla 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu.

Galatasaray'dan ayrılan yıldızı duyurdular! Zaha, Köhn ve Dubois'in ardından... - 6. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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