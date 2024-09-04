Galatasaray'dan ayrılan yıldızı duyurdular! Zaha, Köhn ve Dubois'in ardından...

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 4 Eylül 2024 11:13 - Güncelleme: 4 Eylül 2024 11:25 - Güncelleme:

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Son olarak Victor Osimhen'i alan ve dünya çapında ses getiren Galatasaray, bir yandan da Okan Buruk'un takımda düşünmediği futbolcuları gönderiyor. Zaniolo, Tete, Derrick Köhn, Zaha ve Dubois'le yollarını ayıran Aslan'da bir yıldız daha yolcu. Deneyimli oyuncu Yunanistan ekibine imza atacak.