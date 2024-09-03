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Osimhen'in maaşı belli oldu! Galatasaray'ın ödeyeceği ücret şaşırttı

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Osimhen&#039;in maaşı belli oldu! Galatasaray&#039;ın ödeyeceği ücret şaşırttı

Spor Haberleri

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar kazanacağı ücret ortaya çıktı.

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'in kiralayarak tarihi bir transfere imza atmıştı.

Sağlık kontrollerinden geçen 25 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşı belli oldu.

Sezon sonuna kadar oynayacak olan Nijeryalı yıldızın yaklaşık 6 milyon euro kazanacağı öğrenildi.

Osimhen'in maaşı belli oldu! Galatasaray'ın ödeyeceği ücret şaşırttı - 1. Resim

EN İYİ FUTBOLCU SEÇİLMİŞTİ

İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Victor Osimhen, 2023 yılında en iyi Afrikalı futbolcu ödülünü almıştı.

Nijeryalı oyuncu, Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu ödülüne layık görülmüştü.

Ayrıca Osimhen, FIFA tarafından verilen 2023 yılının futbolcusu ve 2023 "Altın Top" (Ballon d'Or) ödülünün adayları arasında da gösterilmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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