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Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti

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Victor Osimhen, Süper Lig&#039;de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın İtalyan ekibi Napoli'den transfer ettiği Victor Osimhen, birçok rekoru alt üst etti. Sarı-kırmızılı kulübe imzasıyla Süper Lig'deki rekorların yeni sahibi olan Nijeryalı, 100 milyon euro'luk piyasa değeriyle de dikkat çekti.

Galatasaray, dünyanın en değerli golcülerinden biri olan Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna kattı. Dün gece geç saatlerde İstanbul'a gelen deneyimli yıldızı sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı.

Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti - 1. Resim

Nijeryalı forvet, Süper Lig'e gelerek birçok rekoru da kırmış oldu.

Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti - 2. Resim

REKORLARIN YENİ SAHİBİ OLDU

Osimhen, 100 milyon euro'luk piyasa değeriyle "Süper Lig tarihinin en değerli transferi" ünvanını eline aldı. Bu rekor daha önce 30 milyon euro ile Zaniolo'ya aitti.

Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti - 3. Resim

Nijeryalı yıldız, 100 milyon euro'luk değeriyle "Süper Lig tarihinin en değerli futbolcusu" da oldu.

Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti - 4. Resim

Daha önceki rekor 30 milyon euro'luk değerleriyle Ferdi Kadıoğlu ve Zaniolo'ya aitti.

Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti - 5. Resim

Osimhen aynı zamanda 100 milyon euro'luk piyasa değeriyle Süper Lig'de yer alan 16 takımın değerini tek başına geçti.

Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti - 6. Resim

Dünyaca ünlü futbolcu; Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş dışında kalan tüm Süper Lig ekiplerinden daha değerli durumda.

Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti - 7. Resim

Öte yandan Osimhen, dünyanın en değerli dördüncü golcüsü.

Victor Osimhen, Süper Lig'de 16 kulübü solladı! Rekorları alt üst etti - 8. Resim

 

Düzenleyen:  - Spor
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