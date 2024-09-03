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Galatasaray, Victor Osimhen'den sonra şimdi de Filip Kostic'in peşinde!

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Galatasaray, Victor Osimhen&#039;den sonra şimdi de Filip Kostic&#039;in peşinde!

Spor Haberleri

Victor Osimhen'i alarak dünya çapında ses getiren Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirim süresi dolmadan bir yıldızı daha bitirmenin hesaplarını yapıyor. Filip Kostic'in peşinde olan sarı-kırmızılılar, Juventus'u ikna ederken, Sırp kanat oyuncusuyla görüşme halinde.

Napoli'nin dünyaca ünlü golcüsü Victor Osimhen'e imza attırarak büyük bir sürpriz yapan Galatasaray'da transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Galatasaray, Victor Osimhen'den sonra şimdi de Filip Kostic'in peşinde! - 1. Resim

Nijeryalı yıldızın ardından hedefte bu kez Juventus forması giyen Kostic var. 

Galatasaray, Victor Osimhen'den sonra şimdi de Filip Kostic'in peşinde! - 2. Resim

Sol kanat bek, orta sahanın solu ve sol açık pozisyonlarında oynayan Sırp oyuncu için İtalyan devi ikna edildi.

Ünlü gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı habere göre Galatasaray, Filip Kostic'in menajeriyle bu sabah bir görüşme gerçekleştirdi.

Galatasaray, Victor Osimhen'den sonra şimdi de Filip Kostic'in peşinde! - 3. Resim

Juventus ile el sıkışan Aslan, 31 yaşındaki futbolcuyla pazarlık halinde.

Alman ekibi Eintracht Frankfurt'tan 14.7 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'a gelen Kostic'in kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

Galatasaray, Victor Osimhen'den sonra şimdi de Filip Kostic'in peşinde! - 4. Resim

Avrupa kupalarında mücadele eden takımlar, 4 Eylül'ü 5 Eylül'e (yarın gece) bağlayan gece 01.00'e kadar UEFA'ya kadro bildirimi yapmak zorunda. Bu tarihten sonra alınacak oyuncular Avrupa kupalarında forma giyemeyecek.

Galatasaray, Victor Osimhen'den sonra şimdi de Filip Kostic'in peşinde! - 5. Resim

 

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