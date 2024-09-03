Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen neden maske takıyor? "Kimliğimin bir parçası"

Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen attığı goller kadar taktığı yüz maskesiyle de ikonik bir karakter haline geldi. Sarı-kırmızılı ekibe imzası sonrası Nijeryalı oyuncunun neden maske taktığı yeniden merak konusu oldu. İşte Osimhen'in "kimliğimin bir parçası" dediği maskenin perde arkası.

Galatasaray, Osimhen'i Napoli'den kiralayarak bir anda spor dünyasının 1 numaralı gündemi oldu. İtalya'da gol krallığı ve Napoli formasıyla şampiyonluk yaşayan Nijeryalı, taktığı maskeyle de bütünleşmiş durumda.

Türkiye'nin yolunu tutan 25 yaşındaki golcünün neden maske taktığı tekrar gündeme geldi. 2021 yılında trajik bir olay yaşayan Oshimen, o günden beri yeşil sahalara maskeyle çıkıyor.

INTER MAÇINDA SAKATLANDI

2021 yılında oynanan Napoli - Inter maçında rakip takımın savunma oyuncusu Milan Skriniar ile kafa kafaya çarpışan Osimhen, çok ciddi bir sakatlık yaşadı.

Ameliyatla yüzüne altı plaket ve 18 vida takılan Nijeryalı, yaklaşık 2 ay forma giyemedi. Sakatlık dönüşü ise maskeyle oynamaya başlayan yıldız isim, yıllardır bu şekilde mücadele ediyor.

Maskeyle oynadığı dönemde Napoli'de gol kralı ve şampiyonluk sevinci yaşayan deneyimli golcünün, maskenin kendisine uğur getirdiğine inandığı iddia ediliyor.

Osimhen, taktığı maske hakkında daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: Yüzümden kötü bir sakatlık geçirdim, ameliyat gerektiren bir başka kötü andı. Benim için zordu ama kendimi sevdiklerimle çevreledim ve daha hızlı iyileşmeme yardımcı oldu. Bugün beni koruyacak bir maskem olduğu için mutluyum. Maske ve sarı saç, kimliğimin bir parçası haline geldi.

Galatasaray da Osimhen'in maskesine gönderme yaparak bir paylaşım yaptı.