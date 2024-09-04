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Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkasını Okan Buruk anlattı

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Spor Haberleri

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı dünyaca ünlü yıldız Osimhen'in transferine dair detaylar ortaya çıktı. Nijeryalı golcüyle görüntülü bir görüşme yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, imzaların atılmasında büyük rol oynadı.

Dünyanın konuştuğu transferin perde arkasında yaşananlar belli oldu. Dünyanın en iyi golcülerinden biri olan Victor Osimhen'in sarı-kırmızılı takıma imzasında Okan Buruk detayı ortaya çıktı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkasını Okan Buruk anlattı - 1. Resim

Milliyet'e konuşan Okan Buruk, Osimhen'le yaptığı görüşmeyi anlattı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkasını Okan Buruk anlattı - 2. Resim

Menajer George Gardi'den Osimhen için gelen telefonu doğrulayan Buruk, "Benim bir tarzım var. Futbolcuyla telefonda görüntülü konuşmak gibi. Osimhen'le konuştum ve ikna oldu. 

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkasını Okan Buruk anlattı - 3. Resim

Galatasaray'a gelmeyi çok heyecan verici buldu. Zaten aklımda da çift forvete dönme fikri vardı. Böyle bir fırsat kaçmazdı" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkasını Okan Buruk anlattı - 4. Resim

Sarı-kırmızılı teknik adam, bu transferle birlikte forvette kaliteli alternatiflere sahip olarak elini rahatlattı.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkasını Okan Buruk anlattı - 5. Resim

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya gitmesiyle ilgili olarak da konuşan Buruk, şunları söyledi: Benim için sürpriz oldu. Aslında istemiyordum ama Kerem, 'Benim için hayatımın fırsatı ve bunu değerlendirmek istiyorum' dedi. 

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkasını Okan Buruk anlattı - 6. Resim

Oyuncu gitmeyi kafasına koymuşsa dur diyemezsin. Böyle bir durumda kafası belki hep orada olacaktı. Kerem'e başarılar diledim ve izin verdim.

Galatasaray'ın Victor Osimhen transferinin perde arkasını Okan Buruk anlattı - 7. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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