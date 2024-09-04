Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları

Bu sezon yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, iç transferde de harekete geçti. Sarı-lacivertliler; İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in sözleşmeleri uzatmak istiyor. İki futbolcuya yapılacak tekliflerin detayları belli oldu.

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Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda; Maximin, En-Nesyri, Amrabat gibi yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi.

Sarı-lacivertliler bir yandan da bazı isimlerle sözleşme uzatmak için harekete geçti.

Kanarya'nın iç transferde önceliği İrfan Can Kahveci olacak. Geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan milli futbolcunun maaşı da netleşti.

50 MİLYON LİRA MAAŞ

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de yıllık 15 milyon lira kazanan İrfan Can Kahveci'nin maaşı 50 milyon liraya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu ile kısa sürede anlaşma sağlaması bekleniyor.

Yönetimin masaya oturacağı diğer isim ise; Bright Osayi-Samuel. İrfan ile aynı dönemde kadroya katılan futbolcunun yıllık maaşı ise 1.8 milyon euro.

Nijeryalı sağ bekin, 2.5 milyon euro istediği ifade ediliyor.

Yönetim, Osayi-Samuel ile yapılacak görüşmeler sonrasında orta yolu bulmayı hedefliyor.