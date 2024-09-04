Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları

Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Bu sezon yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, iç transferde de harekete geçti. Sarı-lacivertliler; İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel'in sözleşmeleri uzatmak istiyor. İki futbolcuya yapılacak tekliflerin detayları belli oldu.

Ligde ve Avrupa'da şampiyonluk parolasıyla yola çıkan Fenerbahçe, yaz transfer sezonunda; Maximin, En-Nesyri, Amrabat gibi yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendirdi. 

Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları - 1. Resim

Sarı-lacivertliler bir yandan da bazı isimlerle sözleşme uzatmak için harekete geçti.

Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları - 2. Resim

Kanarya'nın iç transferde önceliği İrfan Can Kahveci olacak. Geçen sezon kariyerinin en iyi dönemini yaşayan milli futbolcunun maaşı da netleşti.

Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları - 3. Resim

50 MİLYON LİRA MAAŞ

Fanatik'in haberine göre, Fenerbahçe'de yıllık 15 milyon lira kazanan İrfan Can Kahveci'nin maaşı 50 milyon liraya çıkacak. Sarı-lacivertlilerin, milli futbolcu ile kısa sürede anlaşma sağlaması bekleniyor.

Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları - 4. Resim

Yönetimin masaya oturacağı diğer isim ise; Bright Osayi-Samuel. İrfan ile aynı dönemde kadroya katılan futbolcunun yıllık maaşı ise 1.8 milyon euro.

Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları - 5. Resim

Nijeryalı sağ bekin, 2.5 milyon euro istediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları - 6. Resim

Yönetim, Osayi-Samuel ile yapılacak görüşmeler sonrasında orta yolu bulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, İrfan Can ve Osayi-Samuel'e imza attıracak! İşte yeni sözleşme detayları - 7. Resim

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Spor
"Bütün yollar Roma'ya çıkar" sözündeki şehir İstanbul mu?Sinop'ta çöplükte bebek cesedi bulunmuştu! Olayla ilgili yeni gelişme
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı! - SporSemih Kılıçsoy kadrodan çıkarıldı! Mustafa Hekimoğlu ise...Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin tarihi açıklandı! İşte 5 ve 6. haftanın programı - SporF.Bahçe-G.Saray maçının tarihi belli olduİzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor! 13 maçlık seri... - Sporİzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor!Serbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 10 rekor - SporSerbest Dalış Türkiye Şampiyonası'nda 10 rekorTarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, 6 Eylül'de Antalya'da başlayacak - SporTarihi Elmalı Yağlı Güreşleri, Antalya'da!Paris'te tekerlekli sandalye eskrimde milli sporcu Hakan Akkaya çeyrek finale yükseldi - SporMilli sporcu Hakan Akkaya çeyrek finalde
Sonraki Haber Yükleniyor...