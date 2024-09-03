Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Cristian Medina için kesenin ağzını açtı! Ali Koç dev transfer için harekete geçti

Fenerbahçe, Cristian Medina için kesenin ağzını açtı! Ali Koç dev transfer için harekete geçti

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Cristian Medina için kesenin ağzını açtı! Ali Koç dev transfer için harekete geçti

Spor Haberleri

Orta saha arayışlarında sona yaklaşan Fenerbahçe, Boca Junors forması giyen Cristian Medina için son teklifini yaptı.

Fenerbahçe, Boca Juniors'un orta saha oyuncusu Cristia Medina için girişimlerini hızlandırdı.

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki orta saha için son teklifini ileterek beklemeye geçtiği kaydedildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Cristian Medina için 10+5 milyon dolar + %20 vergi içeren final teklifini Boca Juniors'a iletti.

Fenerbahçe, Cristian Medina için kesenin ağzını açtı! Ali Koç dev transfer için harekete geçti - 1. Resim

FENERBAHÇE, MEDINA'YI İSTİYOR

Oyuncu tarafıyla maaş ve sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, Boca Başkanı Roman Riquelme ile bugün bir görüşme yapacak ve ikna etmeye çalışacak

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Medina, bu sezon 29 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Düzenleyen:  - Spor
Akaryakıt tankeri bomba gibi patladı! Kazada sürücü hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'dan Casemiro hamlesi! İngiliz medyası transfer gelişmesini duyurdu - SporBrezilyalı yıldızla görüşmeler başladıÖmer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndü! Fenerbahçe'den büyük umutlarla ayrılmıştı - SporÖmer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndüParis'te bir madalya daha! Milli sporcu Aysel Önder 400 metrede koştu - SporParis'te bir madalya daha! Aysel Önder gururlandırdıFenerbahçe'de haraketli saatler! Rade Krunic'in yeni takımı belli oluyor - SporFenerbahçe'de bir ayrılık daha!Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geri döndü - SporBenfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a döndüBeşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, İstanbul'a geldi - SporBeşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario, İstanbul'a geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...