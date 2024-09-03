Fenerbahçe, Cristian Medina için kesenin ağzını açtı! Ali Koç dev transfer için harekete geçti

Orta saha arayışlarında sona yaklaşan Fenerbahçe, Boca Junors forması giyen Cristian Medina için son teklifini yaptı.

Fenerbahçe, Boca Juniors'un orta saha oyuncusu Cristia Medina için girişimlerini hızlandırdı.

Sarı-lacivertlilerin 22 yaşındaki orta saha için son teklifini ileterek beklemeye geçtiği kaydedildi.

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe, Cristian Medina için 10+5 milyon dolar + %20 vergi içeren final teklifini Boca Juniors'a iletti.

FENERBAHÇE, MEDINA'YI İSTİYOR

Oyuncu tarafıyla maaş ve sözleşme süresi konusunda anlaşma sağlandı. Fenerbahçe, Boca Başkanı Roman Riquelme ile bugün bir görüşme yapacak ve ikna etmeye çalışacak

Kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Medina, bu sezon 29 maçta forma giydi ve 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.