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Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndü! Fenerbahçe'den büyük umutlarla ayrılmıştı

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Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig&#039;e geri döndü! Fenerbahçe&#039;den büyük umutlarla ayrılmıştı

Spor Haberleri

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve son olarak Hatayspor formasını terleten Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Başakşehir, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Başakşehir, Alman ekibi Stuttgart’tan Ömer Faruk Beyaz’ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon Hatayspor’da kiralık olarak forma giydi.

Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndü! Fenerbahçe'den büyük umutlarla ayrılmıştı - 1. Resim

ÖMER FARUK BEYAZ BAŞAKŞEHİR'DE

Ömer Faruk, bugün hastanede sağlık kontrolünden geçtikten sonra kulüp binasına gelerek kendisini turuncu-lacivertli formaya bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başakşehir Kulübü, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Ömer Faruk’a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Düzenleyen:  - Spor
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