Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig'e geri döndü! Fenerbahçe'den büyük umutlarla ayrılmıştı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 3 Eylül 2024 20:36 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 20:40 - Güncelleme:

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Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Fenerbahçe alt yapısında yetişen ve son olarak Hatayspor formasını terleten Ömer Faruk Beyaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.