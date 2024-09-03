Fenerbahçe'de haraketli saatler! Rade Krunic'in yeni takımı belli oluyor

Jose Mourinho'nun fazla forma şansı vermediği Rade Krunic'in takımdan ayrılma ihtimali yükseldi. Boşnak orta saha için devrede olan takımlar Fenerbahçe ile temasa geçti.

Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Rade Krunic için Kızılyıldız'ın devrede olduğu belirtildi.

Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Sır ekibinin bu transferi bitirmek için istekli olduğu konuşuluyor.

Kızılyıldız'ın Avrupa kupalarının kadro bildirisi için bu geceye kadar son teklifini yapması bekleniyor.

KRUNIC FENERBAHÇE'YE VEDA EDİYOR

Geçen sezonun devre arasında İtalyan devi Milan'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Rade Krunic 22 maça çıktı.

Beklentilerin uzağında kalan 30 yaşındaki oyuncu, sadece 1 asist yaptı.

Krunic ile İtalya'dan ilgilenen takımların da olduğu ama oyuncunu farklı bir lige gitmek istediği öğrenildi.