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Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Luan Peres'in yeni takımı Santos oldu

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Spor Haberleri

Fenerbahçe, Luan Peres’in transferi için Brezilya ekibi Santos ile anlaşıldığını duyurdu.

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Luan Peres'in transferi için Santos Kulübü ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Porfesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Luan Peres'in kalıcı transferi konusunda Brezilya'nın Santos Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı! Luan Peres'in yeni takımı Santos oldu - 1. Resim

Luan Peres, sarı-lacivertlilerin 2022-2023 sezonunda Rennes ile deplasmanda oynadığı müsabakada sakatlık yaşamış ve sonrasında forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

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