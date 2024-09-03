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Fenerbahçe TFF'ye bildirdi, Luan Peres artık yok

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe TFF&#039;ye bildirdi, Luan Peres artık yok

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Luan Peres ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli kulüp geçen sene sakatlanan futbolcunun sözleşmesini fes etti. Peres, çıktığı 23 resmi maçta Fenerbahçe'ye 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında defans oyuncusu Luan Peres ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelerek, anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.

Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmadı. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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