Fenerbahçe TFF'ye bildirdi, Luan Peres artık yok
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Fenerbahçe Luan Peres ile yollarını ayırdı. Sarı lacivertli kulüp geçen sene sakatlanan futbolcunun sözleşmesini fes etti. Peres, çıktığı 23 resmi maçta Fenerbahçe'ye 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Fenerbahçe, 2024-2025 sezonu planlaması kapsamında defans oyuncusu Luan Peres ile sözleşme fesih görüşmelerinde sona gelerek, anlaşma sağladı.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlık sonrası ameliyat olan Peres'in lisansı, sezonun ikinci yarısı için çıkarılmadı. 30 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 23 resmi maça çıkarken 1 gol, 1 asistlik katkı sağladı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı