Galatasaray’ın da istediği Faslı yıldız Fenerbahçe’yi tercih nedenini böyle açıkladı

Sarı lacivertlilerin yeni 6 numarası Sofyan Amrabat, “Kulüp seçimlerimi kalbimle yaparım” derken, “Ben bir kazananım ve burada da kupalar kazanmak için savaşacağım” dedi.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin son transferi Sofyan Amrabat, dün Saracoğlu’nda düzenlenen imza töreninde basın mensuplarının karşısına çıktı.

Galatasaray’a saygım var

Daha yüksek teklifler almasına rağmen Fenerbahçe’yi seçen Amrabat, “İlk günden beri kendimi bir ailenin parçası gibi hissediyorum. Fenerbahçe beni çok istedi. Şimdi bana duyulan güvenin karşılığını vermek istiyorum” dedi. Faslı yıldız Galatasaray’ın transfer teklifi için ise, “Ben seçimlerimi kalpten yaparım. Bu teklifleri alınca düşünmek çok normal. Galatasaray, hakkında konuşmak istemiyorum. Galatasaray’a ve diğer kulüplere saygım var” açıklaması yaptı.

Hep daha çok çalışmalıyız

Jose Mourinho için “Müthiş bir hoca” tanımı yapan Amrabat, “Ona hayır demek mümkün değil. Roma-Fiorentina maçından sonra bana ‘Sen inanılmaz bir oyuncusun, seninle çalışmak istiyorum’ demişti. O bir kazanan. Ben de bir kazananım. Ligi kazanmak için son ana kadar savaşacağız” diye konuştu. Alanya maçını tribünden takip eden yıldız oyuncu, “Taraftarın inanılmaz bir desteği vardı. Atmosferi çok beğendim. Burada oynamak için sabırsızlanıyorum” derken, “Yüksek kalitede bir takımımız var. Ancak yine de ileri bakmalı ve çok çalışmalıyız” vurgusunda bulundu.

Güzel olacak

Yeni partneri Fred için “Harika bir oyuncu” yorumu yapan Amrabat, Avrupa Ligi’ndek ManU eşleşmesi için ise, “Geçen sezon orada oynadım. Dünya çapında bir takıma karşılaşacağız. Bizim için güzel bir test olacak” dedi.