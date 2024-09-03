Bir kayıp yıldız! Geldiğinde Millîydi şimdi maçları kulübeden seyrediyor

Fenerbahçe tarihinin en pahalı yerli oyuncusu ünvanlı Cengiz Ünder artık müzmin bir yedek. Avrupa listesine yazılmayan yıldız bu sezon sadece 12 dakika forma giyebildi.

Galatasaray’ın da istediği Faslı yıldız Fenerbahçe’yi tercih nedenini böyle açıkladı

Galatasaray’ın da istediği Faslı yıldız Fenerbahçe’yi tercih nedenini böyle açıkladı

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Cengiz Ünder hızla tırmandığı kariyer basamaklarından henüz 27 yaşında tepetakla yuvarlanıyor.

Artık ışığı söndü

Geçen sezon 15 milyon bonservis bedeliyle Fenerbahçe tarihinin ne pahalı yerli oyuncusu rekorunu kırarak transfer edilen eski yıldız artık ışık vermiyor. Roma, Leicester, Marsilya derken soluğu sarı lacivertlilerde alan 27 yaşındaki forvet, buradaki performansıyla maçları ancak kulübeden izleyen bir isme dönüşürken A Mîllî Takım’daki yerini kaybetti. EURO2024’ü televizyondan seyreden Cengiz, ay yıldızlıların son aday kadrosunda da düşünülmedi.

Kulüp bulamayınca…

İsmail Kartal’ın kazanmak için büyük çaba harcadığı Cengiz Ünder, sakatlıkların da etkisiyle İrfan Can’ın gölgesinde kalmıştı. Eski yıldızın Jose Mourinho döneminde bir atak yapması bekleniyordu ki, Portekizli hoca Avrupa listesine bile yazmadığı Cengiz’e 4 lig maçında sadece 12 dakika forma şansı tanıdı. Maç kurtaran yıldızken rotasyon oyuncusu olan Cengiz Ünder Avrupa’daki kulüp arayışlarından sonuç alamayınca kaldığı Fenerbahçe’de küllerinden doğmayı umuyor. Eleştirilere kulak tıkayan Cengiz “Forma için savaşacağım” dedi.