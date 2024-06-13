Fenerbahçe'ye Luan Peres piyangosu! Ülkesinden talip var

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon lisansını çıkartmadığı Luan Peres'e ülkesinden transfer teklifi geldi. Sarı-lacivertliler, bu ayrılığa onay vererek, Brezilyalı stoperin maliyetinden kurtulmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin 2022 yılında 5.2 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Brezilyalı futbolcu Luan Peres, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir türlü istenilen performansı gösteremedi.

PERES'E TALİP VAR

Sarı-lacivertli formayı sadece 23 kez giyebilen ve geçen sezonun 2.yarısında lisansı çıkarılmayan sambacıyla yeni sezonda devam edilmeyecek. Fenerbahçe'ye elden çıkartmak istediği Peres'den iyi haber geldi.

Brezilya basınında UOLEsporte; Fenerbahçe ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunan Luan Peres'i Palmeiras'ın transfer etmek istediğini duyurdu. Fenerbahçe'nin bu ayrılığa onay vermesi ve Brezilya stoperin kariyerini ülkesinde sürdürmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Brezilyalı savunmacı, Fenerbahçe ile çıktığı 23 resmi müsabakada 1 gol ve 1 asist üretmeyi başardı.