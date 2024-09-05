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Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunda Samet Akaydın, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko da yer alıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunda Samet Akaydın, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko da yer alıyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek oyuncu kadrosunu resmi olarak UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertli ekip hem tecrübeli hem de yeni transferlerle güçlendirdiği geniş kadrosuyla Avrupa sahnesinde boy gösterecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-lacivertli takım, Avrupa arenasında başarıya ulaşmayı hedeflerken, bu sezon önemli isimleri kadrosuna dahil etti.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın liderliğinde oluşturulan kadro, güçlü forvet hattı, deneyimli defans oyuncuları ve dengeli bir orta saha yapısıyla dikkat çekti.

Kadronun açıklanmasıyla birlikte Fenerbahçe'nin Avrupa macerasındaki kozları da belli oldu.

Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunda Samet Akaydın, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko da yer alıyor - 1. Resim

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ KADROSUNDA KİMLER VAR?

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceği kadrosu açıklandı.

Kaleci: Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin

Defans: Samet Akaydin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, Bright Osayi-Samuel

Orta saha: İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski

Forvet: Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin

Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunda Samet Akaydın, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko da yer alıyor - 2. Resim

AVRUPA LİGİ KADROSUNDA YER ALMAYAN OYUNCULAR

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna giremeyen bazı oyuncular da dikkat çekiyor. Özellikle sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Ryan Kent, Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmedi. Ayrıca genç oyuncular Levent Mercan, Bartuğ Elmaz ve Oğuz Aydın da kadroya alınmayan diğer isimler oldu.

Fenerbahçe, bu güçlü kadrosuyla Avrupa’da başarılı sonuçlar elde etmeyi hedeflemiş durumda.

Fenerbahçe Avrupa Ligi kadrosunda Samet Akaydın, İsmail Yüksek ve Edin Dzeko da yer alıyor - 3. Resim

Sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi’nde gruplardan çıkmayı ve ileri turlara ulaşmayı amaçlayarak Avrupa sahnesinde ses getirmeyi planlıyor. Avrupa Ligi mücadelesi, Fenerbahçe için önemli bir sınav olacak.

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımın kadrosundaki yıldız isimlerden beklentilerini yüksek tutarken, teknik direktör İsmail Kartal'ın stratejileri de bu süreçte belirleyici olacak.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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