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G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var

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G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş&#039;ın yer aldığı Avrupa Ligi&#039;nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5&#039;te tek Türk takımı var

Spor Haberleri

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, fikstür belli oldu. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı zorlu turnuva simüle edildi ve hangi takımın lig aşamasını kaçıncı sırada bitireceği tahmin edildi. Football Meets Data'nın verilerine göre sıralamada ilk 5'e giren tek Türk takımı var. Ekiplerimizden biri ise organizasyona lig aşamasında veda ediyor. İşte detaylar...

Avrupa Ligi'nde bu sezon tam 3 Türk takımı yarışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele edeceği Avrupa'nın 2 numaralı kupasında oluşacak sıralama simüle edildi. 

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 1. Resim

Çekilen kuranın ardından her takımın rakipleri belli oldu. 

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 2. Resim

Football Meets Data da 8 maçlık lig etabının sıralamasını paylaştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeri de belirlendi. 

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 3. Resim

İşte lig aşamasında oluşacak sıralama!

1- Tottenham Hotspur

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 4. Resim

2- Manchester United 

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 5. Resim

3- Roma

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 6. Resim

4- Athletic Bilbao

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 7. Resim

5- Galatasaray

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 8. Resim

6- Lazio

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 9. Resim

7- Porto

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 10. Resim

8- Real Sociedad

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 11. Resim

18- Fenerbahçe

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 12. Resim

32- Beşiktaş

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 13. Resim

Bu tabloya göre Galatasaray 5. sırada yer alarak lig aşamasından direkt üst tura çıkıyor. Fenerbahçe ise 18. olarak play-off'a kalıyor. Ligi 32. sırada bitiren Beşiktaş ise turnuvaya veda ediyor.

G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var - 14. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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