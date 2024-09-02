G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 2 Eylül 2024 15:08 - Güncelleme: 2 Eylül 2024 15:46 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, fikstür belli oldu. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı zorlu turnuva simüle edildi ve hangi takımın lig aşamasını kaçıncı sırada bitireceği tahmin edildi. Football Meets Data'nın verilerine göre sıralamada ilk 5'e giren tek Türk takımı var. Ekiplerimizden biri ise organizasyona lig aşamasında veda ediyor. İşte detaylar...