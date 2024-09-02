G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı Avrupa Ligi'nde sıralamayı tahmin ettiler! İlk 5'te tek Türk takımı var
Spor Haberleri
Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi, fikstür belli oldu. Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yer aldığı zorlu turnuva simüle edildi ve hangi takımın lig aşamasını kaçıncı sırada bitireceği tahmin edildi. Football Meets Data'nın verilerine göre sıralamada ilk 5'e giren tek Türk takımı var. Ekiplerimizden biri ise organizasyona lig aşamasında veda ediyor. İşte detaylar...
Avrupa Ligi'nde bu sezon tam 3 Türk takımı yarışacak. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın mücadele edeceği Avrupa'nın 2 numaralı kupasında oluşacak sıralama simüle edildi.
Çekilen kuranın ardından her takımın rakipleri belli oldu.
Football Meets Data da 8 maçlık lig etabının sıralamasını paylaştı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın yeri de belirlendi.
İşte lig aşamasında oluşacak sıralama!
1- Tottenham Hotspur
2- Manchester United
3- Roma
4- Athletic Bilbao
5- Galatasaray
6- Lazio
7- Porto
8- Real Sociedad
18- Fenerbahçe
32- Beşiktaş
Bu tabloya göre Galatasaray 5. sırada yer alarak lig aşamasından direkt üst tura çıkıyor. Fenerbahçe ise 18. olarak play-off'a kalıyor. Ligi 32. sırada bitiren Beşiktaş ise turnuvaya veda ediyor.