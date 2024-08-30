Avrupa Ligi'nde kura günü! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor

Yeni formatıyla bu sezon ilk kez oynanacak olan Avrupa Ligi'nde 3 temsilcimiz yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra, Lugano'yu geçen Beşiktaş da Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak ve rakiplerimiz belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00'ta yapılacak.

İlk maçta İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, rövanşta 5-1 kazanarak adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Böylece siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte 2 numaralı kupada ülkemizi temsil edecek üçüncü takım oldu.

Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü torbada yer alıyor. Temsilcilerimiz kendi torbaları da dahil her torbadan 2 takım olmak üzere toplamda 8 rakiple eşleşecek.

TURNUVA FORMATI

UEFA Avrupa Ligi bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.

Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER

Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:

1. TORBA

Roma

Manchester United

Porto

Ajax

Rangers

Eintracht Frankfurt

Lazio

Tottenham

Slavia Prag

2. TORBA

Real Sociedad

AZ Alkmaar

Braga

Olimpiakos

Olimpik Lyon

PAOK

Fenerbahçe

Maccabi Tel Aviv

Ferençvaroş

3. TORBA

Karabağ

Galatasaray

Viktoria Plzen

Bodo Glimt

Union Saint Gilloise

Dinamo Kiev

Ludogorest

Midtjylland

Malmö

4. TORBA

Athletic Bilbao

Hoffenheim

Nice

Anderlecht

Twente

Beşiktaş

FCSB

RFS

Elfsborg