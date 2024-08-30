Avrupa Ligi'nde kura günü! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor
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Yeni formatıyla bu sezon ilk kez oynanacak olan Avrupa Ligi'nde 3 temsilcimiz yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra, Lugano'yu geçen Beşiktaş da Avrupa'nın 2 numaralı kupasında mücadele edecek. Avrupa Ligi'nde kura çekimi bugün yapılacak ve rakiplerimiz belli olacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu lig aşaması kura çekimi bugün yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00'ta yapılacak.
İlk maçta İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, rövanşta 5-1 kazanarak adını Avrupa Ligi'ne yazdırdı. Böylece siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'la birlikte 2 numaralı kupada ülkemizi temsil edecek üçüncü takım oldu.
Avrupa Ligi'nde torbalar belli oldu. Fenerbahçe ikinci, Galatasaray üçüncü, Beşiktaş ise dördüncü torbada yer alıyor. Temsilcilerimiz kendi torbaları da dahil her torbadan 2 takım olmak üzere toplamda 8 rakiple eşleşecek.
TURNUVA FORMATI
UEFA Avrupa Ligi bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.
İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.
İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu. İşte temsilcilerimizin muhtemel rakipleri:
1. TORBA
Roma
Manchester United
Porto
Ajax
Rangers
Eintracht Frankfurt
Lazio
Tottenham
Slavia Prag
2. TORBA
Real Sociedad
AZ Alkmaar
Braga
Olimpiakos
Olimpik Lyon
PAOK
Fenerbahçe
Maccabi Tel Aviv
Ferençvaroş
3. TORBA
Karabağ
Galatasaray
Viktoria Plzen
Bodo Glimt
Union Saint Gilloise
Dinamo Kiev
Ludogorest
Midtjylland
Malmö
4. TORBA
Athletic Bilbao
Hoffenheim
Nice
Anderlecht
Twente
Beşiktaş
FCSB
RFS
Elfsborg