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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Milli oyuncu bir süre forma giyemeyecek

    Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Milli oyuncu bir süre forma giyemeyecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;de İrfan Can Kahveci depremi! Milli oyuncu bir süre forma giyemeyecek
    Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Osayi - Samuel ve İrfan Can Kahveci'den gelen haber teknik heyeti üzdü.

    Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.

    Arfika Kupası'ndan dönen Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahvecin'in sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

    Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Milli oyuncu bir süre forma giyemeyecek - 1. Resim

    İRFAN CAN KAHVECİ 4 HAFTA YOK

    Fenerbahçe'nin bu sezon en formda isimlerinden olan İrfan Can Kahveci'nin sahalardan 4 hafta uzak kalacağı konuşuluyor.

    Tedavisine başlanan milli oyuncunun daha erken sürede geri dönme ihtimalinin de olduğu belirtildi.

    Bu sezon 36 resmi maça çıkan İrfan Can, 13 gol ve 10 asist katkısında bulundu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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