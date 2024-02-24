Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Milli oyuncu bir süre forma giyemeyecek

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Şubat 2024 17:20 - Güncelleme: 24 Şubat 2024 17:20 - Güncelleme:

Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Osayi - Samuel ve İrfan Can Kahveci'den gelen haber teknik heyeti üzdü.