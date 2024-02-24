Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci depremi! Milli oyuncu bir süre forma giyemeyecek
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de Osayi - Samuel ve İrfan Can Kahveci'den gelen haber teknik heyeti üzdü.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşanıyor.
Arfika Kupası'ndan dönen Osayi-Samuel ve İrfan Can Kahvecin'in sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.
İRFAN CAN KAHVECİ 4 HAFTA YOK
Fenerbahçe'nin bu sezon en formda isimlerinden olan İrfan Can Kahveci'nin sahalardan 4 hafta uzak kalacağı konuşuluyor.
Tedavisine başlanan milli oyuncunun daha erken sürede geri dönme ihtimalinin de olduğu belirtildi.
Bu sezon 36 resmi maça çıkan İrfan Can, 13 gol ve 10 asist katkısında bulundu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi