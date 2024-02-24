Emre Belözoğlu'ndan istifa kararı! Son saniye golü bardağı taşırdı

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası istifa kararı aldı. Başkanla görüşeceğini açıklayan Belözoğlu'nun veda etmesi bekleniyor.

Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'a konuk olan Ankaragücü, 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu.

Maç sonu açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği öğrenildi.

Yenilgi sonrası moralsiz olduğu görülen Belözoğlu, "Akşam başkanla konuşup gereğini yapacağım" ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'DAN İSTİFA KARARI

Son haftalardaki kötü gidişata dur diyemeyen Emre Belözoğlu, "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan ikinci yarıda tamamen kontrol dışı bir durum. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam kendisiyle görüşüp gerekeni yapacağım." görüşlerini dile getirdi.

ANKARAGÜCÜ'NÜN SON 5 MAÇI

Fenerbahçe / 1-2

Sivasspor / 0-0

Konyaspor / 0-1

Galatasaray / 0-3

Kayserispor / 2-3