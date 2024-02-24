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    • Haberler > Spor > Emre Belözoğlu'ndan istifa kararı! Son saniye golü bardağı taşırdı

    Emre Belözoğlu'ndan istifa kararı! Son saniye golü bardağı taşırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Emre Belözoğlu&#039;ndan istifa kararı! Son saniye golü bardağı taşırdı
    Ankaragücü, Emre Belözoğlu, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor'a karşı alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası istifa kararı aldı. Başkanla görüşeceğini açıklayan Belözoğlu'nun veda etmesi bekleniyor.

    Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'a konuk olan Ankaragücü, 2-0 öne geçmesine rağmen 3-2 mağlup oldu.

    Maç sonu açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun istifa edeceği öğrenildi.

    Yenilgi sonrası moralsiz olduğu görülen Belözoğlu, "Akşam başkanla konuşup gereğini yapacağım" ifadelerini kullandı.

    Emre Belözoğlu'ndan istifa kararı! Son saniye golü bardağı taşırdı - 1. Resim

    EMRE BELÖZOĞLU'DAN İSTİFA KARARI

    Son haftalardaki kötü gidişata dur diyemeyen Emre Belözoğlu, "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan ikinci yarıda tamamen kontrol dışı bir durum. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam kendisiyle görüşüp gerekeni yapacağım." görüşlerini dile getirdi.

    ANKARAGÜCÜ'NÜN SON 5 MAÇI

    Fenerbahçe / 1-2

    Sivasspor / 0-0

    Konyaspor / 0-1

    Galatasaray / 0-3

    Kayserispor / 2-3

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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