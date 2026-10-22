Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın koltuğu sallantıda: Montella sesleri!

Slavia Prag beraberliği İsmail Kartal’ın suyunu biraz daha ısıttı. İsmail Kartal’ın arkasındaki Aziz Yıldırım desteği hızla eriyor. Hocayla ilgili eleştiriler artarken, derbiden çıkacak olumsuz sonucun hoca değişikliği getirmesi gündemde.

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Fenerbahçe’nin son dakika kararıyla göreve getirdiği İsmail Kartal’ın koltuğu bir kez daha sallanıyor. Roma maçından sonra istifa eden, ancak Başkan Aziz Yıldırım’ın müdahalesiyle görevde kalan İsmail Kartal, ne takımla arasındaki zedelenen güveni toparlayabildi ne de oyunda beklenen ritmi yakalayabildi. Aston Villa hezimeti sonrası topa tutulan İsmail Hoca’ya yönelik eleştirilerin dozu Slavia Prag beraberliğiyle tavan yaptı. Galatasaray derbisi kaybedilirse Aziz Yıldırım’ın yıllardır yapmadığı bir şeyi hayata geçirebileceği öğrenildi.

DESTEKÇİSİ KALMADI

Tribünlerin istifaya davet ettiği İsmail Kartal’a yönelik takım içinde, özellikle lejyonerler tarafından memnuniyetsizlik artarken, yönetimdeki muhalif seslerin de tonu yükselmeye başladı. Yirmi yıllık başkanlığında erken değişiklik olarak sayılan Vitor Pereira ve Ersun Yanal’ı bir kenara koyarsak kendi seçtiği hocalardan sadece Werner Lorant’ı sezon içinde gönderen Yıldırım’ın ısrarla arkasında durduğu İsmail Kartal’la da yolları ayırabileceği konuşuluyor. En güçlü isim ise Millî Takım’la vedalaşan Vincenzo Montella.

İsmail Kartal

KEREM GERGİNLİĞİ

Uzun süredir performansı yerlerde sürünen Kerem Aktürkoğlu, Slavia Prag maçındaki protestolara alkışla karşılık vererek yeni bir yangının fitilini ateşledi. Takımdaki kredisi azalan Kerem’in bu hareketi tribünle arasındaki incecik bağın da kopmasına sebep oldu. Sarı lacivertli taraftarların millî yıldıza tepkilerinin çok daha sert olması bekleniyor.



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