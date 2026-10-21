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Fenerbahçe'de Marco Asensio içini döktü: "Sinir bozucu"

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Fenerbahçe'de Marco Asensio içini döktü: "Sinir bozucu"
Başlık ResmiFenerbahçe'de Marco Asensio içini döktü: "Sinir bozucu"

Fenerbahçe'de yaklaşık 3 ay takımdan uzak kalması beklenen Marco Asensio, sakatlık sürecine ilişkin olarak açıklamada bulundu. Yıldız futbolcu, tedavi sürecine odaklandığını belirterek sahalara daha güçlü dönmek için çalışacağını söyledi.

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Sarı lacivertlilerin İspanyol yıldızı Marco Asensio, yaşadığı sakatlık ve geçirdiği operasyonun ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki yıldızı, geçirdiği operasyonun ardından yaptığı açıklamada, tedavi sürecine odaklandığını belirterek sahalara daha güçlü dönmek için çalışacağını söyledi.

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"SAHAYA DÖNMEK İÇİN ÇALIŞMAYA ODAKLANDIM"

Tedavisini tamamlayıp bir an önce takıma dönmek istediğini belirten Asensio, "Geçen sezonun sonunda, sezonun geri kalanında sahaya çıkmamı engelleyen bir sakatlık geçirdim. Hedefimizin önemi göz önüne alındığında, sahada takımımla birlikte şampiyonluğa ulaşabileceğimize inanıyordum. Gelecekte sağlığım açısından belirli riskler oluşturabileceğini göze alarak, beklenenden daha erken takımıma dönmek ve yardım etmek için her yolu denedim.

Ben asla pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyen biriyim. Ancak son üç haftadır yaşadığım ağrılar oynamama izin vermediği için durmaya ve tıbbi müdahaleye başvurmaya karar verdik.

Zor ve zaman zaman sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Bugünden itibaren takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek ve tribündeki tüm taraftarlarla yeniden buluşmak için çalışmaya odaklandım. Bana her gün gösterdiğiniz destek ve verdiğiniz güç için teşekkür etmek istiyorum. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere." ifadelerine yer verdi.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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