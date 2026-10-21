Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli yıldıza: "Bu CV ile devam etmem"

Fenerbahçe'nin yıldızı Marco Asensio'nun sakatlık süreci ve geçen sezonki Beşiktaş maçının ardından aldığı süreleri değerlendiren Rıdvan Dilmen, İspanyol futbolcunun fiziksel durumuna ilişkin soru işaretlerine dikkat çekti. Asensio'nun sakatlıklar nedeniyle bir türlü 90 dakikayı tamamlayamadığını söyleyen deneyimli yorumcu, sarı lacivertli yönetimin bu bölgeye alternatif bir oyuncu transfer etmemesini de eleştirdi.

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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalan ve ameliyat sonrası 3 ay tedavi görecek olan Asensio'ya ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

"KASITLI YAPIYOR DEMİYORUM, BİR PROBLEM VAR"

Asensio'nun geçtiğimiz sezon sakatlandığı Beşiktaş maçından şimdiye dek geçen süreci listeleyen Rıdvan Dilmen, "İsmail Hoca soruları şöyle geçiştirdi; hazır değil, yüzde bilmem kaç. Biz de 'Yüzdesi mi olur?' falan diyorduk. Bir Asensio istatistiği çıkaracağım şimdi. Geçen sene Beşiktaş maçının 24. dakikasında sakatlanıyor Asensio. 34 gün sonra Konyaspor maçında 11 dakika deneniyor, durumu nasıl diye. Burada sezon kapanıyor, kongre oluyor, Aziz Bey başkan oluyor. Sezon mayıs ortası bitiyor, Dünya Kupası'nda da yok Asensio. 2 ay tatil. Muhtemelen kendi doktoruna gitmiştir oyuncu. Sonra hazırlık çalışması başlıyor İstanbul'da. Bir çıkıyor, bir çıkmıyor, iki çıkıyor, üç çıkmıyor idmanlara. Kasıtlı yapıyor demiyorum, bir problem var" ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen

"90 DAKİKA BİR KERE OYNAYAMIYOR"

İspanyol yıldızın süreçte kötü niyetli olmamasına karşın böyle bir oyuncuyla devam edilmemesi gerektiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Avusturya'ya kampa gidiliyor, Wacker maçında oynuyor, süresi 29 dakika. Sonra Pogon ile oynanıyor 45 dakika, LASK ile oynanıyor süresi 25 dakika. Sonra Avrupa maçları başlıyor 22 dakika, rövanşta 46 dakika, 69 dakika, 63 dakika, Gençlerbirliği maçı 60 dakika, Lyon maçı 18 dakika, Konyaspor maçı 68 dakika adalesi gidiyor. Rizespor 59 dakika. Şimdi şuraya geliyorum; transfer de Konyaspor maçı sonrası bitiyor, ayın 4'ünde. Arkadaş şimdi şu tablo sana ne anlatıyor? Sakatmış, değilmiş hiçbir şey bilmiyorum. Bir tane oyuncu var, 90 dakika bir kere oynayamıyor. İdmanlarda bir var, bir yok. Kötü niyetle yapıyor demiyorum. Şu tabloda CV'si olan bir futbolcuyla ben devam etmem. Bak sadece sakatlık üzerinden gitmiyorum veya dönerim hocaya 'Ya bu kadar önemli bir oyuncu neden hazır değil?' derim" diye konuştu.

Rıdvan Dilmen

"TALISCA'NIN GÖNDERİLMESİ HATA"

Sarı lacivertlilerin Talisca'yı gözden çıkardıktan sonra bu bölgeye bir futbolcu almamasının hata olduğunu belirten deneyimli yorumcu, "Bu tablo 'Benden bir şey beklemeyin' diyor. '90 dakika falan ben yokum' diyor ve transfer kapanıyor. Şimdi burada bir sıkıntı görmüyor musun? Talisca'yı haziran ayından beri gözden çıkardığını biliyoruz. Daha 8. ayda gelmişti adam, süreç devam ediyor. Ya gözden çıkardın da böyle bir istatistik var (Asensio) 'En kötü bir 10 numara daha bulayım ben' Bu arada benim Asensio'yla ilgili fikrimi hep soruyorlardı, benim fikrim bu" şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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