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Spor

Fenerbahçe'ye 2 kötü haber birden: Asensio ve Ake'nin sahalara dönüş tarihi açıklandı

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Fenerbahçe, Marco Asensio'nun sol dizindeki kıkırdak sakatlığı nedeniyle ameliyat geçirdiğini açıkladı. İspanyol yıldızın, 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki Slavia Prag maçında sakatlanan Nathan Ake de 3 hafta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, 26 Ekim Pazartesi günü Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak.

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Sarı-lacivertli kulüp, Marco Asensio'nun sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da operasyon geçirdiğini duyurdu. Slavia Prag müsabakasında geçirdiği sakatlık nedeniyle maçı tamamlayamayan Nathan Ake'nin durumu da netlik kazandı.

Nathan Ake, Slavia Prag maçında 21'inci dakikada yerini Kojo Peprah Oppong'a bıraktı.
Başlık ResmiNathan Ake, Slavia Prag maçında 21'inci dakikada yerini Kojo Peprah Oppong'a bıraktı.

ASENSIO 3 AY YOK

Fenerbahçe'nin 2 futbolcu için yaptığı açıklama şöyle:
"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya’da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir.

Bu sezon 8 maçta 402 dakika süre alabilen Marco Aseniso, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Başlık ResmiBu sezon 8 maçta 402 dakika süre alabilen Marco Aseniso, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

AKE'DE ORTA DÜZEYDE ZORLANMA

Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké’nin, Ataşehir Medicana Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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