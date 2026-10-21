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Spor

Seyirci fena patladı, sebebini açıkladı: Fenerbahçeli yıldız için artık çok zor

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Seyirci fena patladı, sebebini açıkladı: Fenerbahçeli yıldız için artık çok zor
Başlık ResmiSeyirci fena patladı, sebebini açıkladı: Fenerbahçeli yıldız için artık çok zor

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli takımın formasını 7 sezon giyen eski futbolcu İlker Yağcıoğlu, ilk 11'de sahaya çıkan ve 82 dakika sahada kalan Kerem Aktürkoğlu'na bu sezon sergilediği performans üzerinden eleştirilerde bulundu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kalan, Aston Villa'ya 6-0 mağlup olan Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-0 öne geçtiği Slavia Prag maçında 2-2 ile 1 puana razı oldu. TRT Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, taraftardan tepki gören ve 82'inci dakikada yerini İsmail Yüksek'e bırakan Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açtı.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
Başlık ResmiKerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
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"KEREM KAYBOLMA NOKTASINDA"

60 yaşındaki eski futbolcu, "Biz fark olur mu diye beklerken bir hatayla skor 2-1'e geldi. Tamam kardeşim, Guendouzi (Matteo) çok büyük bir hata yaptı, kabul ediyorum. Ama bundan niye bu kadar etkileniyorsun? Aynı şekilde oynamaya devam et, rakibi zorlamayı sürdür. Sahada çok kötü oynayan bir Kerem (Aktürkoğlu) var. Bazen oyuncularınızı oynatarak kaybedersiniz. Israr ederseniz kaybedersiniz. Bugün Kerem, kaybolma noktasına geldi" dedi.

İsmail Kartal, Kadıköy'de oyuncu değişiklikleri sebebiyle tepki çekti.
Başlık Resmiİsmail Kartal, Kadıköy'de oyuncu değişiklikleri sebebiyle tepki çekti.

"HER MAÇ ÇOK ZOR GEÇECEK"

İlker Yağcıoğlu, "Kerem, topu ayağına aldığı an tepki görmeye başladı. Bir oyuncunun bunu tersine çevirmesi çok kolay değil. İsmail Hocam, o zaman Kerem’i çıkar. Niye Oğuz’u çıkarıyorsun? Oğuz, maçın en iyi oynayanlarından biri. Seyirci orada patladı. Tepkinin sebebi de o; o değişikliği beğenmedi. Bu saatten sonra oynayacağı her maç, Kerem için çok zor geçecek. Kendini affettirebilmesi için olağanüstü bir şey yapması lazım" ifadelerini kullandı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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