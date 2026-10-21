Büyük hata pahalıya patladı: UEFA açıkladı, Fenerbahçeliler şaştı kaldı
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag karşısında beraberliğe razı oldu. Çekya ekibinin ilk golünde büyük hata yapan Matteo Guendouzi'nin, UEFA tarafından "maçın oyuncusu" seçilmesi dikkat çekti.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Slavia Prag'ı konuk etti. Karşılaşmaya müthiş başlayan ve 2-0'ı bulan sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikada yediği gol sonucu 2-2 ile 1 puan kazanabildi.
GUENDOUIZI'NİN HATASI GOL YEDİRDİ
Fransız orta saha Matteo Guendouzi, Chobani Stadyumu'nda Slavia Prag'ın 15'inci dakikada Lukas Provod ile bulduğu gol öncesi büyük bir hata yaparak, Çekya temsilcisinin maça ortak olmasına neden oldu.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
UEFA tarafından 90 dakikanın ardından yapılan "maçın adamı" duyurusu ise Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi. Ödülün Guendouzi'ye verilmesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok futbolsever, yaptıkları yorumlarda bu karara tepki gösterdi.