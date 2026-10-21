Büyük hata pahalıya patladı: UEFA açıkladı, Fenerbahçeliler şaştı kaldı

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Kadıköy'de 2-0 öne geçtiği maçta Slavia Prag karşısında beraberliğe razı oldu. Çekya ekibinin ilk golünde büyük hata yapan Matteo Guendouzi'nin, UEFA tarafından "maçın oyuncusu" seçilmesi dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Slavia Prag'ı konuk etti. Karşılaşmaya müthiş başlayan ve 2-0'ı bulan sarı-lacivertliler, üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikada yediği gol sonucu 2-2 ile 1 puan kazanabildi.

Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maç sonunda 2 puanı bulunuyor.

GUENDOUIZI'NİN HATASI GOL YEDİRDİ

Fransız orta saha Matteo Guendouzi, Chobani Stadyumu'nda Slavia Prag'ın 15'inci dakikada Lukas Provod ile bulduğu gol öncesi büyük bir hata yaparak, Çekya temsilcisinin maça ortak olmasına neden oldu.

Matteo Guendouzi, bu sezon 16 maçta 1402 dakika süre aldı ve 1 gol attı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

UEFA tarafından 90 dakikanın ardından yapılan "maçın adamı" duyurusu ise Fenerbahçelileri şaşkına çevirdi. Ödülün Guendouzi'ye verilmesi, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Birçok futbolsever, yaptıkları yorumlarda bu karara tepki gösterdi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala