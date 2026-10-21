Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Canlı yayında İsmail Kartal'a ateş püskürdü: İstifa et hocam, bugün et!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçını yorumladı. Kahveci, canlı yayında teknik direktör İsmail Kartal'ı hedef alan sert sözler sarf etti.

Kaydet
|

Nihat Kahveci, Chobani Stadyumu'nda 2-2 sona eren Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasını değerlendirdi. Kahveci, "istifa" konusu üzerinden teknik direktör İsmail Kartal'a yüklendi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe
SPOR

Fenerbahçe'nin son dakika şoku manşetlere çıktı: Kadıköy'de kung fu tekmesi

"TRİBÜNLER 'İSTİFA' DİYE İNLİYOR"

Kontraspor YouTube kanalındaki canlı yayınında konuşan eski futbolcu, "Dakika 11, 2-0 öndesin seyircinin önünde. İki tane muhteşem gol atmışsın. Oğuz (Aydın) sol ayakla çatala vurmuş, Greenwood (Mason) kontrol etmiş, vurmuş, çok güzel gol. Aman Allah'ım ne kadar rahat. Zaten favori Fenerbahçe. Maç sonu 2-2! Yazık ya! İsmail hoca istifa diye tribün inliyor değil mi? Neden inliyor? Roma maçında taraftarlar keyif yaparken maç bitti, İsmail Kartal'ın istifasını dinledi. Bugün et hocam, bugün et!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 puan aldı.
Başlık ResmiFenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 puan aldı.

"SANA NE OLDU GUENDOUZI?"

Yenilen ilk goldeki hatası nedeniyle Matteo Guendouzi'yi eleştiren Nihat Kahveci, "Gerçekten yoruldum. Dakika 11, 'Muhteşem maç, ne güzel goller' diyorum. Sen 2-0'dan 2-2'ye nasıl getiriyorsun? Guendouzi sen o topu nasıl kaptırıyorsun, sana ne oldu ya! Bu seviyede bu basit hatalar nedir!" değerlendirmesini yaptı.

Kadıköy'de tribünler, İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.
Başlık ResmiKadıköy'de tribünler, İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

"KESİN OLUR, BU İŞ BÖYLE"

"Ayrılık" konusunun İsmail Kartal'ın yakasını bırakmayacağını öne süren ünlü yorumcu, "Bugün olmaz, yarın olmaz, 2 hafta, 1 ay ya da 1 yıl. Kesin olur. Ben doğdum doğalı bunu görüyorum. Bu iş böyle! İsmail Hoca değil Galatasaray'ı, Barcelona'yı da yense bir sonraki maç yine sıkıntı" şeklinde konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER
Büyük hata pahalıya patladı: UEFA açıkladı, Fenerbahçeliler şaştı kaldı
SPOR

Büyük hata pahalıya patladı: UEFA açıkladı, Fenerbahçeliler şaştı kaldı
Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.