Canlı yayında İsmail Kartal'a ateş püskürdü: İstifa et hocam, bugün et!

Eski milli futbolcu Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldığı Şampiyonlar Ligi maçını yorumladı. Kahveci, canlı yayında teknik direktör İsmail Kartal'ı hedef alan sert sözler sarf etti.

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Nihat Kahveci, Chobani Stadyumu'nda 2-2 sona eren Fenerbahçe-Slavia Prag karşılaşmasını değerlendirdi. Kahveci, "istifa" konusu üzerinden teknik direktör İsmail Kartal'a yüklendi.

"TRİBÜNLER 'İSTİFA' DİYE İNLİYOR"

Kontraspor YouTube kanalındaki canlı yayınında konuşan eski futbolcu, "Dakika 11, 2-0 öndesin seyircinin önünde. İki tane muhteşem gol atmışsın. Oğuz (Aydın) sol ayakla çatala vurmuş, Greenwood (Mason) kontrol etmiş, vurmuş, çok güzel gol. Aman Allah'ım ne kadar rahat. Zaten favori Fenerbahçe. Maç sonu 2-2! Yazık ya! İsmail hoca istifa diye tribün inliyor değil mi? Neden inliyor? Roma maçında taraftarlar keyif yaparken maç bitti, İsmail Kartal'ın istifasını dinledi. Bugün et hocam, bugün et!" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 puan aldı.

"SANA NE OLDU GUENDOUZI?"

Yenilen ilk goldeki hatası nedeniyle Matteo Guendouzi'yi eleştiren Nihat Kahveci, "Gerçekten yoruldum. Dakika 11, 'Muhteşem maç, ne güzel goller' diyorum. Sen 2-0'dan 2-2'ye nasıl getiriyorsun? Guendouzi sen o topu nasıl kaptırıyorsun, sana ne oldu ya! Bu seviyede bu basit hatalar nedir!" değerlendirmesini yaptı.

Kadıköy'de tribünler, İsmail Kartal'ı istifaya davet etti.

"KESİN OLUR, BU İŞ BÖYLE"

"Ayrılık" konusunun İsmail Kartal'ın yakasını bırakmayacağını öne süren ünlü yorumcu, "Bugün olmaz, yarın olmaz, 2 hafta, 1 ay ya da 1 yıl. Kesin olur. Ben doğdum doğalı bunu görüyorum. Bu iş böyle! İsmail Hoca değil Galatasaray'ı, Barcelona'yı da yense bir sonraki maç yine sıkıntı" şeklinde konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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