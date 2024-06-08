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Fenerbahçe'de seçim gerginliği! Aziz Yıldırım kongreyi terk etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübünün olağan seçimli genel kurulu ilk dakikadan patlak verdi. Yüksek divan kurulu başkanı olarak Ali Koç'un adayı Vefa Küçük'ün demokratik olarak seçilmediğini belirten Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti. Yıldırım, "Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim" dedi. 

Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı Fenerbahçe seçimlerinde kriz çıktı. Ülker Stadı'ndaki genel kurulda divan başkanlığına Ali Koç'un adayı Vefa Küçük kazandı. Daha sonra konuşma bölümüne geçilirken Aziz Yıldırım'dan sürpriz bir hamle geldi.

KONGREYİ TERK ETTİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Erol Bilecik'in mali raporu okunması sırasında başkan adayı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu listesinde yer alan birkaç isimle birlikte sahneye yürüdü. Sahnede Başkan Ali Koç ile tokalaşan Yıldırım, bir süre kendi aralarında konuşmalarının ardından kürsüye gelerek kongre üyelerine konuşma yaptı.

Yıldırım, "1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olmasını istiyoruz ama genel kurul başkanlık seçimi demokratik şekilde olmadı. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir." dedi.

VEFA KÜÇÜK ARAYA GİRMEK İSTEDİ 

Vefa Küçük tarafından, "Sayın Aziz Yıldırım benden söz almadan konuşamazsınız" diyerek uyarıldı. Yıldırım, Küçük'e "Ben söz alırım. Sen seçilmeden oraya oturdun." diyerek cevap verdi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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