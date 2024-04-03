Fenerbahçe’de tarihî genel kurul gerçekleşti! Lige devam kupaya veto!

Başkan Ali Koç, ligden çekilme kararını üç ay sonraki genel kurula kadar rafa kaldırdıklarını açıklarken, yönetime Süper Kupa’ya U19 takımıyla gitme ve Türkiye Kupası’na da iki yıl katılmama yetkisi verildi

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Trabzon’da yaşanan olayların ardından başkan Ali Koç’un çağrısıyla “Ligden çekilme aksiyonlarının da konuşulacağı tarihî genel kurul” dün gerçekleştirildi.

ÜÇ AY SONRA BAKARIZ

Şükrü Saracoğlu’nda gerçekleştirilen kongreye genel kurul üyeleri büyük ilgi gösterdi. Başkan Ali Koç, ligden çekilme kararını rafa kaldırdıklarını açıklarken “Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen opsiyon, ligden çekilme olarak ifade edildi. Buradaki sebep ne hukuk taraf ne sportif taraf. Bu opsiyonu üç ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.

UEFA'DAN GÖRÜŞ ALDIK

UEFA’dan da bu konuda görüş aldıklarını belirten başkan Koç “Ligden çekilmenin ikinci yöntemi, üst üste iki maça çıkmamak. Hukuken ne demek, öncelikle UEFA ile konuştuk. Gayriresmî görüş aldık. ‘Biz bu sene ligden çekildik. Ama seneye ikinci ligdeyiz, Avrupa’da oynayabilir miyiz?’ Bu tamamen yerel federasyonun kararı dediler. Bu durumda Avrupa’nın ne olacağı belli değil. Yöneticilerimize üç ay ile bir yıl hak mahrumiyeti söz konusu. Mücadele ettiklerimizin ellerine büyük koz vermiş oluruz” dedi.

FİNALE BİLET ALMAYIN

Ligden çekilme kararı rafa kalktıktan sonra iki konu gündeme geldi. Koç, “İki opsiyonumuz var, biri Süper Kupa maçına hiç çıkmamak birisi ise U19 ile çıkmak. Taraftarımıza ‘Şanlıurfa için plan yapmayın’ demiştim. Süper Kupa finali için bilet rezerve etmeyin. Bir diğer opsiyonumuz iki sezon Türkiye Kupası’na katılmama. Zaten kupanın maddi bir getirisi de yok. Katılmamız gerektiği düşüncesindeyiz” sözlerini kullandı. Genel kurulda da Süper Kupa’ya U19’la çıkma, Türkiye Kupası’na da iki yıl katılmama konusunda yetki verildi.

GENEL KURULDAN YÖNETİME DÖRT MADDE İÇİN TAM YETKİ

∂ Fenerbahçe Genel Kurulu, yapılan oylama sonrasında dört madde için yönetim kuruluna tam yetki verdi.

1. Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması hâlinde 2023 Süper Kupa müsabakasına çıkmamak veya U19 takımıyla katılmak.

2. Önümüzdeki sezondan itibaren iki sezon Türkiye Kupası’na katılmamak veya önümüzdeki iki sezon U19 takımıyla katılmak.

3. Türkiye’deki futbol faaliyetleri kararlarından bağımsız olarak yurt dışı futbol yapılanmasına ve organizasyonuna başlamak ve gerekli yol haritasını belirlemek.

4. Yaşanılan olaylarla ilgili UEFA ve FIFA’nın ilgili kurullarına başvuruda bulunmak.

KİRLİ İTTİFAKLAR VAR 20 YILDIR AYNI SENARYO

∂ Başkan Ali Koç “Burada olağanüstü toplanmamızın sebebi sadece Trabzon maçında yaşananlar değil, çok daha fazlasıdır. Son maçlarda kaybettiğimiz üç şampiyonluk, sözde şike kumpası, kirli ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması… Artık yeter!” çıkışında bulundu.

TİMUR'A SERT SÖZLER SENİ NOT ETTİK ERDEN!

∂ Galatasaraylı yönetici Erden Timur’a yüklenen Ali Koç, “Camiana yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince!” dedi.

ÇIKIN ŞAMPİYON OLUN

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, “Maçlara U-19 ile çıkmanın da bir esprisi yok lige devam edeceksek. Edin Dzeko’ya, Tadic’e, Mert Hakan’a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor, çıkın ne yapacaksanız yapın o şampiyonluğu bize getirin” dedi.

KOÇ’TAN İNCİLER