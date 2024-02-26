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    • Haberler > Spor > Fenerbahçe'den bir tepki daha: Adaletsizlik ve emek hırsızlığı

    Fenerbahçe'den bir tepki daha: Adaletsizlik ve emek hırsızlığı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe&#039;den bir tepki daha: Adaletsizlik ve emek hırsızlığı
    Fenerbahçe, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1'lik skorla yendiği maçın ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

    Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray karşılaşmasının ardından bir açıklama yaptı.

    Fethi Pekin, açıklamasında, "Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe'den bir tepki daha: Adaletsizlik ve emek hırsızlığı - 1. Resim

    Fethi Pekin'in açıklamasının tamamı şu şekilde:

    "Öznesi, odağı ve kazananı belli bir düzen. Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro. Tarih, bugün bir kez daha utanmadan utanmazlıktan bahsedenlerin rezilliğini yazdı… Futbolun ölümüne izin verenlere, çanak tutanlara, parçası olanlara yazıklar olsun!"

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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