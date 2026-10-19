Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Ederson Moraes ve eşi Lais Moraes, çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki ihtiyaç sahipleri için temel gıda maddelerinden oluşan yardım kolileri hazırladı.

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Sarı lacivertlilerin dünyaca ünlü yıldızı Ederson ve ailesi, İstanbul'da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım faaliyeti gerçekleştirdi.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE YARDIM KOLİSİ

Yardım kolilerinin hazırlanma ve ihtiyaç sahiplerine teslim edilme sürecine dair görüntüleri kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Lais Moraes, büyük takdir topladı.

Fenerbahçeli Ederson ve ailesinden gönülleri ısıtan hareket

ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE DAĞITTI

Paylaşımda çocukların paketleme sürecine katıldığı ve kolilerin ailelere bizzat teslim edildiği anlar yer aldı. Paylaştığı videoya bir not düşen Moraes, "Kalpte saklanacak bir gün; her karşılaşma ve bu anların bize hissettirdiği her şey için" ifadelerine yer verdi. Başta sarı lacivertli taraftarlar olmak üzere futbolseverler, Ederson ailesinin bu anlamlı hareketini takdir mesajlarıyla karşıladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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