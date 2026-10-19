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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu LinkedIn'den iş arıyor

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu LinkedIn'den iş arıyor
Başlık ResmiFenerbahçe'nin eski futbolcusu LinkedIn'den iş arıyor

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Sierra Leone asıllı İngiliz eski futbolcu Steven Caulker, internette iş arayışıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

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2021 yılında Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı lacivertlilerde resmi maça çıkamayan Steven Caulker, futbolu bıraktıktan sonra LinkedIn'den iş arayışına geçti.

34 YAŞINDA FUTBOLU BIRAKTI

Alt liglerde Malaga Juniors, Ankara Keçiörengücü ve Stjarnan gibi takımlarda oynadıktan sonra profesyonel futbolculuk kariyerini 34 yaşındak sonlandıran İngiliz eski milli futbolcu, başvurduğu işlerden mülakat daveti bile alamadığını belirterek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

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"İŞSİZ OLMAK STRESLİ"

Sosyal medya platformu LinkedIn'de iş arama stresiyle ilgili bir mesaj paylaşan Caulker, "İşsiz olmak stresli. Daha önce de defalarca bu durumda bulundum, bu duygu karmaşasına alışkınım ama bu durum işi hiç de kolaylaştırmıyor. Tüm niteliklerine sahip olduğum işlere başvurup bir mülakat bile alamamak can yakıyor ancak bu paniklemem gerektiği anlamına gelmez. Walt Disney başvurularım 300'den fazla kez reddedildi; reddedilmek çoğu insanın hikayesinin bir parçasıdır. Benim zor bulduğum kısım ise hedeflerimle örtüşmeyen ve karşıma çıkan fırsatları/işleri geri çevirmek. Bu süre zarfında sakin ve soğukkanlı kalmak önemli; günüme belli bir düzen katmak kesinlikle yardımcı oluyor. Sabah koşumu henüz bitirdim ve biraz endorfin salgıladıktan sonra kendimi oldukça iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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