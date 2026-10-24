Fenerbahçe'de mali tablo açıklandı: Toplam borç ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mali tablosu açıklandı. Ağustos 2026 itibarıyla net borcun 36 milyar 384 milyon lira olduğu belirtilirken, son üç aylık dönemde borçta 84 milyon euroluk düşüş yaşandığı bildirildi.

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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında kulübün mali durumuna ilişkin açıklamalar yapıldı. Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, Ağustos 2026 itibarıyla sarı-lacivertli kulübün net borcunun 36 milyar 384 milyon lira olduğunu duyurdu.

Fenerbhaçe Kulübü konsolide borç durumu

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 22,7 MİLYAR LİRA

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün borcunu açıkladı.



Vodina, 1 Haziran 2026-31 Ağustos 2026 dönemini kapsayan rapora göre kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 22 milyar 727 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerinin 13 milyar 935 milyon lira, birikmiş özkaynak zararının 278 milyon lira olduğunu duyurdu.



Vodina, kulübün toplam yükümlülüklerinin 36 milyar 384 milyon lira olduğunu üyelere aktardı.

ÜÇ AYDA 145 MİLYON EURO GELİR

Tanju Kaya, Aziz Yıldırım yönetiminin ilk üç aylık dönemindeki mali tabloya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Aziz Yıldırım yönetiminin ilk 3 aylık döneminde 145 milyon euro gelir, 133 milyon euro gider gerçekleştirilmiş olup dönem, 12 milyon euro gelir fazlasıyla kapatılmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün 31 Mayıs 2026 tarihinde likit değerler düşüldükten sonra 248 milyon euro olan net borcu, Aziz Yıldırım'ın ilk 3 aylık döneminde 31 Ağustos 2026 tarihi itibariyle 164 milyon euroya düşmüş olup, üç ay öncesine göre 84 milyon euro azalmıştır."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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