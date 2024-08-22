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Ferdi’nin valizi hazır! Fenerbahçe’den İngiltere’ye gitmek için haber bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ferdi’nin valizi hazır! Fenerbahçe’den İngiltere’ye gitmek için haber bekliyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Brighton ile her konuda anlaşan millî yıldız, kulüplerin anlaşması sonrası 5 senelik sözleşme imzalayacak

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - İngiltere’ye transferi yılan hikâyesine dönen Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig için sabırsızlanıyor. Arsenal ve ManU’nun da istediği millî yıldız tercihini Brighton’dan yana kullandı. Teknik direktör Fabian Hürzeler’in ikna ettiği Ferdi, mavi beyazlılarla her konuda anlaştı. Martılarla 5 senelik sözleşme için mutabık kalan 24 yaşındaki yıldız, kulüplerin el sıkışmasını bekliyor.

 

NEREDEYSE 40 MİLYON

Transfer teklifleri ilk geldiğinde tüm tasarrufu yönetime bırakan Ferdi Kadıoğlu, Hürzeler’le yaptığı görüşmelerin ardından sarı lacivertli yöneticilere “Bırakın gideyim” derken, bonservis pazarlığında anlaşma da bitmek üzere. Fenerbahçe’nin 40 milyonluk talebine 25 milyon artı bonuslarla cevap veren Brighton, Ferdi’nin de tercihini netleştirmesiyle imza için geri sayıma geçti.      

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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