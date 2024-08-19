Acun Ilıcalı resmen duyurdu! Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Ayrılığına kesin gözüyle bakılan Ferdi Kadıoğlu ile ilgili flaş bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli takımdaki son transfer gelişmelerine dair konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, hem milli yıldızın durumunu hem de orta sahaya alınacak isimle ilgili detay verdi.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tam gaz devam ederken, bir yandan da Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği merak ediliyor. Milli futbolcunun Premier Lig ekibi Brighton'la anlaştığı ve kulüplerin el sıkışmasını beklediği iddia edilirken, sarı-lacivertli cepheden bambaşka bir açıklama geldi.

FERDİ KADIOĞLU TRANSFER OLACAK MI?

Beyaz TV'ye son transfer gelişmelerine dair değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, herkesi şaşırtan ifadeler kullandı.

Ilıcalı, "Biz şu anda Ferdi'nin gitmemesi için çabalıyoruz. Ferdi'yi takımda tutmak istiyoruz.

Mourinho, Ferdi Kadıoğlu'nu beğeniyor. Kulübün menfaatlerine göre gidecekse de yerine birini alacağımızı biliyor." şeklinde konuştu.

Orta saha bölgesi için en iyisini aradıklarını belirten Ilıcalı, "Orta sahada eksiğimiz var gibi gözüküyor çünkü Fred sakatlandı. Birini almamız lazım. Niye gecikiyor? En iyisini arıyoruz. Hepimizi mutlu edecek bir şeyin peşindeyiz" ifadelerini kullandı.

Yabancı sınırını da değinen Ilıcalı, "Orta saha için bekleyelim, görelim ve karar verelim dedik. Teknik bir konu. 6 mı olacak, 6-8 mi olacak? Bunları düşünüyoruz" dedi.

3 yıldızı satmaları halinde 100 milyon Euro kasaya para gireceğini belirten Acun Ilıcalı sözlerini şöyle noktaladı: Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları yarın satsak 100 milyon euro para toplarız ve bu kadroyu oluşturan isim Ali Koç.