Ferdi’de son tur! Kararı yönetime bıraktı

Kariyerini Premier Lig’de sürdürmek isteyen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’nin kararını bekliyor. Brighton ile ManU arasında tercih yapmaya çalışan yönetim sol bek bakıyor…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Ferdi Kadıoğlu Türkiye günlerini noktalamak için geri sayımda. Arsenal’in de peşinde olduğu millî yıldız için Fenerbahçe’nin kapısını resmî teklifle çalan Brighton ile Manchester United, Ferdi’yi İngiltere’ye götürmek için yarışıyor.

Brighton’ı tercih etti

Ferdi’nin gönlü kariyerini Premier Lig’de sürdürmekten yana. İlk tercihi ManU olan yıldız oyuncu, teknik direktör Fabian Hürzeler’le yaptığı görüntülü konuşmalardan sonra rotasını Brighton’a çevirmişti. Ancak Ferdi, Brighton’a “evet” dese de her türlü karara saygılı olacağını belirterek transferiyle ilgili tasarrufu Fenerbahçe’ye bıraktı.

ManU teklif yeniliyor

Jose Mourinho’nun satılmasını istemediği Ferdi için 30 milyon avroluk teklifi reddeden Fenerbahçe’nin hesapları, Brighton 33 milyon artı 2 milyon bonus teklifiyle bozulmuştu. İlk teklifi Brighton’ın altında kalan ManU da şimdi rakamı yükselterek ibreyi kendine çevirmeye çalışıyor. Yönetim ise 40 milyon avroluk beklentiye en çok yaklaşanla el sıkışacak. Bu sırada Ferdi’nin yerine arayışlar da hızlandı. Sarı lacivertliler Gent’te top koşturan 22 yaşındaki Ganalı Archie Brown için temasları hızlandırdı. Tottenham’dan Reguilon da adaylar arasında.

DAHA BURADA!

Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı sebebiyle Lille maçının kadrosuna alınmayınca ‘Transferi bitti’ söylentileri ayyuka çıkmıştı. Sarı lacivertliler, sosyal medya hesabından tek başına çalışan Ferdi’yi paylaşıp “

O hâlâ burada ve bizimle”

mesajını verdi.

TEK İDMANLA İZMİR’E

∂ Şampiyonlar Ligi hayaline Lille karşısında el sallayan Fenerbahçe’de bir gün izin yapan oyuncular dün mesaiye başladı. Lille maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışmasıyla yetinirken, sarı lacivertliler bugün yapacakları tek idmanın ardından Göztepe maçına çıkacak.