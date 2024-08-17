Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 oyuncu belirledi

Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satmaya hazırlanan Fenerbahçe, yerine alınacak oyuncu için 3 isim üzerine yoğunlaşıyor. İşte detaylar...

Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘Fenerbahçe’ sorusu gündem oldu

Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan ‘Fenerbahçe’ sorusu gündem oldu

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Premier Lig ekibi Brighton'a yaklaşık rekor bir bedelle satılması beklenen Türk yıldızın yerine gelecek oyuncu için arayışlar başladı.

FENERBAHÇE'YE 3 YENİ ADAY

Sabah'ın haberine göre bu bağlamda Fenerbahçe'nin gündemine Bjorn Meijer, Sergio Reguilon ve Archie Brown geldi.

Ferdi'nin resmi satışı sonrası harekete geçmesi beklenen Sarı-lacivertlilerin, en doğru ismi kadrosuna katacağı öğrenildi.

Orta sahaya da arayışları olan Fenerbahçe'nin transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala en az 2 oyuncuya imza attırmayı hedefliyor.

Sergio Reguilon

Bjorn Meijer

Archie Brown