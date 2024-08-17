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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 oyuncu belirledi

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Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu&#039;nun yerine 3 oyuncu belirledi

Spor Haberleri

Ferdi Kadıoğlu'nu Brighton'a satmaya hazırlanan Fenerbahçe, yerine alınacak oyuncu için 3 isim üzerine yoğunlaşıyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın vazgeçilmez oyuncularından olan Ferdi Kadıoğlu'nun İngiltere'ye gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Premier Lig ekibi Brighton'a yaklaşık rekor bir bedelle satılması beklenen Türk yıldızın yerine gelecek oyuncu için arayışlar başladı.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 oyuncu belirledi - 1. Resim

FENERBAHÇE'YE 3 YENİ ADAY

Sabah'ın haberine göre bu bağlamda Fenerbahçe'nin gündemine Bjorn Meijer, Sergio Reguilon ve Archie Brown geldi.

Ferdi'nin resmi satışı sonrası harekete geçmesi beklenen Sarı-lacivertlilerin, en doğru ismi kadrosuna katacağı öğrenildi.

Orta sahaya da arayışları olan Fenerbahçe'nin transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala en az 2 oyuncuya imza attırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 oyuncu belirledi - 2. Resim

Sergio Reguilon

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 oyuncu belirledi - 3. Resim

Bjorn Meijer

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine 3 oyuncu belirledi - 4. Resim

Archie Brown

Düzenleyen:  - Spor
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