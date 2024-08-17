Mourinho neşteri vuruyor! Fenerbahçe Göztepe karşısında bambaşka olacak

İstediği takımı henüz kuramayan Mourinho, radikal değişiklikler planlıyor. Sağ tarafı komple değiştirecek Portekizli, orta saha ve ileri uçta da sürpriz hamle hazırlığında…

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Şampiyonlar Ligi hayallerine havlu atan Fenerbahçe’de gözler Göztepe maçına çevrildi.

Yıldızlar dinlenecek

Süper Lig’e Adana Demir galibiyetiyle başlayan, ancak kazanmasına rağmen oyunu eleştirilen sarı lacivertli takım bugün İzmir’de önemli değişikliklerle sahne alacak. Fred ve Ferdi’nin iyileşmesiyle eli güçlenen Jose Mourinho, çok ciddi bir rotasyon planlıyor. Sağ bekte Osayi’ye geri dönecek Portekizli, EURO 2024 yorgunluğunu atan İrfan Can Kahveci’ye de ilk on birde şans verecek. Ancak hocanın en kritik hamlesi Tadic ile Dzeko’yu kızağa çekmek olacak.

Hücuma gençlik aşısı

Mourinho, geçen sezon takımın en önemli isimleri olan Tadic ve Dzeko’yu Göztepe maçına kulübede başlatmaya hazırlanıyor. Yorgun olan Dzeko’nun yerinde yeni transfer En-Nesyri’yi kullanacak olan Portekizli, Tadic’i ise tercihen kenara çekecek. Takımın orta sahasında farklı bir arayışta olan Mou, İsmail’in yanında her ikisi de sakatlıktan yeni çıkan Fred ile Ferdi arasında bir tercih yapacak. Ferdi form durumuyla formaya daha yakın görünüyor. Mourinho, daha genç ve dinamik bir orta saha kurgusuyla takımın istediği ritmi yakalayacağını düşünüyor.

Mou artık Avrupa seviyesinde değil!

∂ Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille’e elenmesinin yankıları Avrupa’da sürüyor. Manchester United ve İngiliz futbolunun eski efsanesi Rio Ferdinand, beIN Sports’un Fransız kanalında Jose Mourinho’yu sert bir şekilde eleştirdi. Portekizli hocanın en iyi yıllarının artık geçmişte kaldığını söyleyen Ferdinand “Lille’e karşı oynanan maçta Mourinho’nun artık Avrupa’nın büyük liglerinde hocalık yapacak seviyede olmadığını gördük. Hakemlerle uğraşmak yerine futbola odaklanmalı. Çünkü maçlar sahada kazanılır” ifadelerini kullandı.

ATALANTA DEVREDE

Becao’nun peşindeler

∂ Jose Mourinho’nun yüzüne bakmadığı Rodrigo Becao’ya dev talip çıktı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio’nun verdiği habere göre; Avrupa Ligi’nin son şampiyonu Atalanta, 28 yaşındaki sambacının peşine düştü. Becao’nun Udinese formasıyla veda ettiği Çizme’ye geri dönmeye sıcak baktığı belirtiliyor.