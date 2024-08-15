Ferdi Kadıoğlu ayrılık kararını Fenerbahçe'ye bildirdi! İşte yeni takımı

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 15 Ağustos 2024 14:35 - Güncelleme: 15 Ağustos 2024 14:59 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu transfer tercihini yaptı. Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı ve kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediğini Fenerbahçe'ye iletti. İngiliz basınına göre kulüpler anlaşırsa Ferdi sağlık kontrolü için Ada'nın yolunu tutacak.