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Ferdi Kadıoğlu ayrılık kararını Fenerbahçe'ye bildirdi! İşte yeni takımı

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Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu transfer tercihini yaptı. Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı ve kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediğini Fenerbahçe'ye iletti. İngiliz basınına göre kulüpler anlaşırsa Ferdi sağlık kontrolü için Ada'nın yolunu tutacak.

Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncu yeni sezonda forma giymek istediği takım konusunda kararını verdi. 

Ferdi Kadıoğlu ayrılık kararını Fenerbahçe'ye bildirdi! İşte yeni takımı - 1. Resim

FENERBAHÇE'YE KARARINI BİLDİRDİ

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Brighton ile anlaşmaya vardı. İngiliz Sky Sports'un haberine göre Ferdi, sarı-lacivertli takıma ayrılık kararını bildirdi.

Ferdi Kadıoğlu ayrılık kararını Fenerbahçe'ye bildirdi! İşte yeni takımı - 2. Resim

İngiliz basınında yer alan haberin detaylarında Fenerbahçe ile Brighton'ın pazarlıklara devam ettiği yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu ayrılık kararını Fenerbahçe'ye bildirdi! İşte yeni takımı - 3. Resim

Premier Lig ekibinin bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif ettiği, sarı-lacivertli yönetimin ise bonuslar hariç ödenecek bonservis bedelinin artırılmasını talep ettiği belirtiliyor.

Ferdi Kadıoğlu ayrılık kararını Fenerbahçe'ye bildirdi! İşte yeni takımı - 4. Resim

25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek için kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade ediliyor.

Ferdi Kadıoğlu ayrılık kararını Fenerbahçe'ye bildirdi! İşte yeni takımı - 5. Resim

6 yıldır Fenerbahçe'de oynayan Ferdi, sarı lacivertli takımda 203 maça çıktı ve 18 gol 22 asistlik bir performans sergiledi.

Ferdi Kadıoğlu ayrılık kararını Fenerbahçe'ye bildirdi! İşte yeni takımı - 6. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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