Ferdi Kadıoğlu ayrılık kararını Fenerbahçe'ye bildirdi! İşte yeni takımı
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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu transfer tercihini yaptı. Milli oyuncu, İngiliz ekibiyle anlaşma sağladı ve kariyerini İngiltere'de sürdürmek istediğini Fenerbahçe'ye iletti. İngiliz basınına göre kulüpler anlaşırsa Ferdi sağlık kontrolü için Ada'nın yolunu tutacak.
Ferdi Kadıoğlu'nun transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Milli oyuncu yeni sezonda forma giymek istediği takım konusunda kararını verdi.
FENERBAHÇE'YE KARARINI BİLDİRDİ
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Brighton ile anlaşmaya vardı. İngiliz Sky Sports'un haberine göre Ferdi, sarı-lacivertli takıma ayrılık kararını bildirdi.
İngiliz basınında yer alan haberin detaylarında Fenerbahçe ile Brighton'ın pazarlıklara devam ettiği yer aldı.
Premier Lig ekibinin bonuslarla birlikte 35 milyon euro teklif ettiği, sarı-lacivertli yönetimin ise bonuslar hariç ödenecek bonservis bedelinin artırılmasını talep ettiği belirtiliyor.
25 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmek için kulüplerin anlaşmasını beklediği ifade ediliyor.
6 yıldır Fenerbahçe'de oynayan Ferdi, sarı lacivertli takımda 203 maça çıktı ve 18 gol 22 asistlik bir performans sergiledi.