Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nun alternatifini buldu! Jose Mourinho eski öğrencisi Sergio Reguilon'u istedi

Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu'nu satmaya hazırlanıyor. Premier Lig ekipleriyle pazarlık halinde olan sarı-lacivertliler, milli futbolcunun yerine gelecek ismi de buldu. Jose Mourinho, Tottenham'dan eski öğrencisi Sergio Reguilon'un alınmasını istedi.

Yaz transfer döneminde yıldız futbolcularla kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de 1 numaralı gündem Ferdi Kadıoğlu'nun geleceği. Brighton ve Manchester United'ın resmi teklif yaptığı milli oyuncunun ayrılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Ferdi için 35-40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli konuşulurken, imzaların önümüzdeki günlerde atılabileceği iddia ediliyor.

Fenerbahçe'nin Ferdi sonrası planı da hazır. Fanatik'in haberine göre Jose Mourinho, eski öğrencisini istiyor.

30 MİLYON EURO ÖDENMİŞTİ

Portekizli hoca, Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde 30 milyon euro'ya transfer ettirdiği Sergio Reguilon'un şimdi de Fenerbahçe'ye alınmasını talep etti.

Kanarya, 27 yaşındaki sol beki kiralamak istiyor ancak oyuncunun Tottenham'la 1 yıllık sözleşmesi kaldığı için Premier Lig devi satışa daha sıcak bakıyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk yarısını Manchester United, ikinci yarısını Brentford'da kiralık geçiren Sergio Reguilon çıktığı toplam 28 maçta 4 asistlik skor katkısı verdi.