Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe - Lille maçı kadrosundan çıkarıldı! İşte nedeni

Fenerbahçe, Lille ile oynanacak rövanş maçı öncesi Ferdi Kadıoğlu'nun kadrodan çıkarıldığını açıkladı. Yıldız oyuncu Adana Demirspor maçında sakatlık sorunu yaşamıştı.

Bu akşam Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı.

Adana Demirspor ile oynanan ilk lig maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, bu akşam forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür.