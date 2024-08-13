Fenerbahçe - Lille CANLI | Şampiyonlar Ligi play-off turunda dev mücadele

Fenerbahçe ile Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında kozlarını paylaşıyor. Fransa'da oynanan ilk mücadeleyi 2-1 kaybeden temsilcimiz, turu geçmesi halinde gruplara kalacak.

Fenerbahçe ile Lille, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında karşılaşıyor.

İlk maçı 2-1 kaybeden temsilcimizin turu geçmesi için en az 2 farklı galibiyete ihtiyacı olacak.

Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 1-0 kazanması durumunda uzatmalar oynanacak.

FENERBAHÇE - LILLE MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Mert Hakan, İsmail, İrfan Can, Szymanski, Maximin, Dzeko

Lille: Chevalier; Gudmundsson, Alexsandro, Meunier; Andre, Gomes, Tiago Santos, Diakite; Cabella, Haraldsson, David

AVRUPA KUPALARINDA 274. MAÇ

Bu akşam evinde Lille'i konuk edecek olan Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 274. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 273 müsabakada 109'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşarken, 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 373 kez havalandırırken, kalesinde 390 gol gördü.

FERDİ KADIOĞLU KADRODAN ÇIKARILDI

Lille ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de şok bir gelişme yaşandı.

Adana Demirspor ile oynanan ilk lig maçında sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, bu akşam forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

Profesyonel Futbol A Takımımızın Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda oynayacağı Lille maçı öncesi oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, arka adale gerilmesi nedeni ile maç kadrosundan çıkarılmıştır. Adana Demirspor maçında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz iki günü rejenerasyon çalışması ile geçirmiş ancak bugün yapılan antrenmanda ağrının devam etmesi üzerine kadroda olmaması uygun görülmüştür.





